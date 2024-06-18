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PepperText для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.1.20-beta | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):3 / 3 | Статистика
Размер:49.03 Мб
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PepperText - это инструмент, предназначенный для расширения функциональности вашего текстового редактора или браузера, сделанный с учетом повышения эффективности и комфорта в работе. Это приложение позволяет легко настраивать шаблоны для замены текста и создавать собственные аббревиатуры, что делает процесс набора более быстрым и интуитивно понятным.

Основные возможности приложения PepperText:

  • Гибкость и настройка: PepperText позволяет настроить замены текста в соответствии с вашими личными предпочтениями и потребностями, с минимальными усилиями по настройке.
  • Простота использования: Начать работу с приложением просто, благодаря интуитивно понятному интерфейсу и простым шагам настройки.
  • Автодополнение и замены текста: Аббревиатуры, созданные пользователем, мгновенно заменяются на заранее заданный текст, что существенно ускоряет процесс написания.
  • Текстовые расширения: Возможность создавать собственные текстовые расширения делает приложение гибким инструментом для каждодневного использования.
  • Мгновенная замена текста: PepperText предоставляет функцию мгновенной замены текста, которая активируется без задержек, что особенно полезно для оперативного редактирования.
     
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