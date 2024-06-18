PepperText для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.1.20-beta | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Arroo Software
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 3 | Статистика
|Размер:
|49.03 Мб
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PepperText - это инструмент, предназначенный для расширения функциональности вашего текстового редактора или браузера, сделанный с учетом повышения эффективности и комфорта в работе. Это приложение позволяет легко настраивать шаблоны для замены текста и создавать собственные аббревиатуры, что делает процесс набора более быстрым и интуитивно понятным.
Основные возможности приложения PepperText:
- Гибкость и настройка: PepperText позволяет настроить замены текста в соответствии с вашими личными предпочтениями и потребностями, с минимальными усилиями по настройке.
- Простота использования: Начать работу с приложением просто, благодаря интуитивно понятному интерфейсу и простым шагам настройки.
- Автодополнение и замены текста: Аббревиатуры, созданные пользователем, мгновенно заменяются на заранее заданный текст, что существенно ускоряет процесс написания.
- Текстовые расширения: Возможность создавать собственные текстовые расширения делает приложение гибким инструментом для каждодневного использования.
- Мгновенная замена текста: PepperText предоставляет функцию мгновенной замены текста, которая активируется без задержек, что особенно полезно для оперативного редактирования.
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