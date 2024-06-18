PepperText - это инструмент, предназначенный для расширения функциональности вашего текстового редактора или браузера, сделанный с учетом повышения эффективности и комфорта в работе. Это приложение позволяет легко настраивать шаблоны для замены текста и создавать собственные аббревиатуры, что делает процесс набора более быстрым и интуитивно понятным.

Основные возможности приложения PepperText: