VerbaWave Desktop для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Juanbe Apps
|Категория:
|Текст в речь
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|1.28 Мб
|СКАЧАТЬ
VerbaWave Desktop — это программное обеспечение для преобразования текста в речь (TTS), которое поддерживает 30 различных языков. Программа ориентирована на пользователей, которым необходимо прослушивать текстовые данные вместо того, чтобы читать их самостоятельно. Приложение может быть полезным как для людей с ограниченными возможностями, так и для всех, кто хочет использовать функции синтеза речи для образовательных или развлекательных целей, например, для создания аудиокниг.
Программа VerbaWave Desktop выделяется тем, что способна выполнять преобразование текста в речь с минимальным участием пользователя. Это делает приложение удобным и простым в использовании даже для начинающих пользователей. Приложение поддерживает экспорт аудио файлов в формате MP3, что делает его удобным для использования в различных сценариях.
По умолчанию, VerbaWave Desktop использует английский язык для преобразования текста в речь, однако пользователи могут выбирать из 29 других языков. В бесплатной версии предоставляется один голос для каждого языка, а в платной Pro-версии доступны дополнительные голоса и улучшенные форматы экспорта аудио.
Основные возможности приложения VerbaWave Desktop:
- Поддержка 30 языков для преобразования текста в речь.
- Простой и интуитивно понятный пользовательский интерфейс.
- Возможность экспорта аудио в формат MP3.
- Бесплатная версия включает один голос для каждого доступного языка.
- Поддержка дополнительных голосов и форматов в Pro-версии.
- Программа минимально загружает пользователя, что делает её подходящей для людей с ограниченными техническими навыками.
- Возможность выбора языка TTS из 30 доступных вариантов.
- Простая интеграция с различными сценариями использования — от образовательных до развлекательных.
Балаболка (Balabolka) - программа предназначена для чтения вслух текстовых файлов. Для...
ICE Book Reader Pro - программа для удобного чтения электронных текстов (книг). Может читать тексты...
Govorilka - это небольшая программа для чтения текста голосом. Она может прочитать вслух любой...
Lingvanex Translator 1.1.132.0
Мощный инструмент для перевода текста для больших документов на 127 языков. Присутствует...
Demagog - говорящий текстовый редактор. Программа предназначена для чтения вслух текстовых...
TTSReader - программа для преобразования текста в речь. Поможет прочесть в слух любой текст, а так же сохранить его в WAV или MP3 файл...
Отзывы о программе VerbaWave Desktop
Admin
Отзывов о программе VerbaWave Desktop 1.0.0.0 пока нет, можете добавить...