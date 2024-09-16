VerbaWave Desktop для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.0.0 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Текст в речь
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Размер:1.28 Мб
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VerbaWave Desktop — это программное обеспечение для преобразования текста в речь (TTS), которое поддерживает 30 различных языков. Программа ориентирована на пользователей, которым необходимо прослушивать текстовые данные вместо того, чтобы читать их самостоятельно. Приложение может быть полезным как для людей с ограниченными возможностями, так и для всех, кто хочет использовать функции синтеза речи для образовательных или развлекательных целей, например, для создания аудиокниг.

Программа VerbaWave Desktop выделяется тем, что способна выполнять преобразование текста в речь с минимальным участием пользователя. Это делает приложение удобным и простым в использовании даже для начинающих пользователей. Приложение поддерживает экспорт аудио файлов в формате MP3, что делает его удобным для использования в различных сценариях.

По умолчанию, VerbaWave Desktop использует английский язык для преобразования текста в речь, однако пользователи могут выбирать из 29 других языков. В бесплатной версии предоставляется один голос для каждого языка, а в платной Pro-версии доступны дополнительные голоса и улучшенные форматы экспорта аудио.

Основные возможности приложения VerbaWave Desktop:

  • Поддержка 30 языков для преобразования текста в речь.
  • Простой и интуитивно понятный пользовательский интерфейс.
  • Возможность экспорта аудио в формат MP3.
  • Бесплатная версия включает один голос для каждого доступного языка.
  • Поддержка дополнительных голосов и форматов в Pro-версии.
  • Программа минимально загружает пользователя, что делает её подходящей для людей с ограниченными техническими навыками.
  • Возможность выбора языка TTS из 30 доступных вариантов.
  • Простая интеграция с различными сценариями использования — от образовательных до развлекательных.
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