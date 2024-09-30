Grades для Windows

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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
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Категория:Расписание занятий
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Размер:19.85 Мб
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Grades скриншот № 1

Grades – это приложение, разработанное специально для преподавателей и организаторов учебных курсов, сталкивающихся с трудностями при управлении оценками и отслеживании успеваемости. Оно предназначено для упрощения процесса выставления оценок, подсчета средних баллов по каждому предмету и создания отчетов по успеваемости студентов. Приложение разработано с акцентом на простоту использования, что делает его доступным и удобным даже для пользователей с минимальными техническими навыками.

Основное назначение Grades – это автоматизация процесса ввода, подсчета и хранения оценок, а также их распределения по предметам. Программа позволяет быстро и легко добавлять список предметов и выставлять оценки, отображая при этом средние баллы по каждому предмету и студенту. Эффективная организация данных и продуманный интерфейс делают работу с приложением интуитивно понятной, что значительно снижает нагрузку на преподавателя при ведении успеваемости.

Grades имеет встроенные функции для предварительного просмотра всех оценок по предметам, а также возможности экспорта данных для их дальнейшего использования в сторонних системах или отчетах. Простота взаимодействия с интерфейсом, наличие быстрых клавиш для ввода оценок и гибкие настройки делают это приложение удобным инструментом для тех, кто стремится автоматизировать рутинные задачи по ведению отчетности.

Основные возможности приложения Grades:

  • Простое добавление предметов и оценок через диалоговое окно.
  • Автоматический подсчет средних баллов по каждому предмету.
  • Предварительный просмотр оценок и их распределение по студентам.
  • Экспорт данных в текстовый формат для дальнейшей обработки.
  • Удобный интерфейс с возможностью быстрого ввода и изменения оценок.
  • Минималистичный и элегантный дизайн, обеспечивающий легкость навигации.
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