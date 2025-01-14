HomeBox для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:0.17.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:14.06 Мб
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HomeBox скриншот № 4

HomeBox — приложение предназначеное для создания цифровой описи вашего имущества, включая мебель, гаджеты, инструменты и другие ценные вещи. Оно поможет вам организовать и упорядочить информацию о вашем имуществе, что особенно важно в случае чрезвычайных ситуаций, таких как пожар или наводнение. Программа позволит быстро подать заявление на страховой случай, предоставив полный список ваших вещей с их стоимостью и характеристиками.

HomeBox работает немного иначе, чем традиционные приложения. Вместо установки программы, вы запускаете исполняемый файл, который активирует мини веб-сервер на вашем компьютере. После этого, чтобы использовать приложение, достаточно открыть браузер и ввести адрес, указанный в документации. Интерфейс программы интуитивно понятен и логичен, что делает процесс работы с ней простым и удобным.

После регистрации и входа в свой аккаунт, пользователи могут начать создавать опись своих вещей. Для удобства можно организовать имущество по категориям, например, спальня, гараж или другие помещения. Каждый предмет можно детализировать, указав его стоимость, количество и информацию о страховке. Если вещи распределены по разным местам, можно использовать ярлыки, чтобы объединить их в одну категорию, например, «Инструменты». Это позволяет легко управлять большим количеством объектов, которые могут находиться в разных частях дома.

Основные возможности приложения HomeBox:

  • Возможность создания цифровой описи имущества, включая мебель, гаджеты, инструменты и другие ценные вещи.
  • Работает без необходимости установки — запускается через мини веб-сервер.
  • Простота использования через браузер с интуитивно понятным интерфейсом.
  • Возможность создавать и управлять местами (например, спальня, гараж) и предметами в этих местах.
  • Указание важных деталей для каждого предмета, таких как цена, количество и наличие страховки.
  • Использование ярлыков для группировки предметов, находящихся в разных местах (например, инструменты).
  • Возможность быстрого поиска по ярлыкам для эффективного управления имуществом.
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