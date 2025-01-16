DailyArt для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:3.3.7 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
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Категория:История
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Размер:94.13 Мб
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DailyArt — приложение, предназначенное для тех, кто хочет ежедневно погружаться в мир искусства и расширять свои знания в области истории искусств. Каждый день пользователи могут знакомиться с одним произведением искусства, читать интересные факты и короткие рассказы о нем. Это приложение помогает не только узнать о шедеврах классического и современного искусства, но и углубиться в биографии известных художников и историю их творений.

DailyArt предлагает пользователям доступ к более чем 4000 произведениям искусства, а также информация о 1200 художниках и 600 музейных коллекциях. Приложение подходит для всех, кто интересуется искусством, и предоставляет возможность изучать уникальные произведения и подробные рассказы о них. Кроме того, оно позволяет получать ежедневные уведомления о новых произведениях и событиях в мире искусства.

DailyArt поможет вам не только узнать о культовых произведениях, но и исследовать искусство с разных точек зрения, обращая внимание на малоизвестных художников и забытые страницы истории искусства. Пользователи могут добавлять понравившиеся работы в избранное, делиться ими с друзьями, а также использовать виджеты и изменять обои на экране на изображения произведений искусства.

Приложение идеально подходит для тех, кто хочет ежедневно знакомиться с новыми шедеврами, тратить всего пару минут в день и получать заряд вдохновения. Оно поддерживает 23 языка, что делает его доступным для пользователей по всему миру.

Основные возможности приложения DailyArt:

  • Каждый день новая картина с коротким рассказом о ней.
  • Доступ к более чем 4000 произведениям искусства.
  • Биографии 1200 художников и информация о 600 музейных коллекциях.
  • Коллекции и путеводители по искусству, созданные экспертами.
  • Расширенная поисковая система для быстрого поиска произведений.
  • Приложение доступно на 23 языках.
  • Возможность добавления произведений в избранное.
  • Функции для обмена контентом с друзьями и семьей.
  • Получение ежедневных уведомлений с новыми произведениями искусства.
  • Поддержка светлого и темного режима.
  • Возможность использования на нескольких устройствах, включая смартфоны, планшеты и iWatch.
  • Опция перевода контента на ваш язык, если он не поддерживается.
  • Возможность настройки учетной записи и синхронизации на разных устройствах.
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