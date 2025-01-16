DailyArt для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.3.7 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Moiseum
|Категория:
|История
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 2 | Статистика
|Размер:
|94.13 Мб
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DailyArt — приложение, предназначенное для тех, кто хочет ежедневно погружаться в мир искусства и расширять свои знания в области истории искусств. Каждый день пользователи могут знакомиться с одним произведением искусства, читать интересные факты и короткие рассказы о нем. Это приложение помогает не только узнать о шедеврах классического и современного искусства, но и углубиться в биографии известных художников и историю их творений.
DailyArt предлагает пользователям доступ к более чем 4000 произведениям искусства, а также информация о 1200 художниках и 600 музейных коллекциях. Приложение подходит для всех, кто интересуется искусством, и предоставляет возможность изучать уникальные произведения и подробные рассказы о них. Кроме того, оно позволяет получать ежедневные уведомления о новых произведениях и событиях в мире искусства.
DailyArt поможет вам не только узнать о культовых произведениях, но и исследовать искусство с разных точек зрения, обращая внимание на малоизвестных художников и забытые страницы истории искусства. Пользователи могут добавлять понравившиеся работы в избранное, делиться ими с друзьями, а также использовать виджеты и изменять обои на экране на изображения произведений искусства.
Приложение идеально подходит для тех, кто хочет ежедневно знакомиться с новыми шедеврами, тратить всего пару минут в день и получать заряд вдохновения. Оно поддерживает 23 языка, что делает его доступным для пользователей по всему миру.
Основные возможности приложения DailyArt:
- Каждый день новая картина с коротким рассказом о ней.
- Доступ к более чем 4000 произведениям искусства.
- Биографии 1200 художников и информация о 600 музейных коллекциях.
- Коллекции и путеводители по искусству, созданные экспертами.
- Расширенная поисковая система для быстрого поиска произведений.
- Приложение доступно на 23 языках.
- Возможность добавления произведений в избранное.
- Функции для обмена контентом с друзьями и семьей.
- Получение ежедневных уведомлений с новыми произведениями искусства.
- Поддержка светлого и темного режима.
- Возможность использования на нескольких устройствах, включая смартфоны, планшеты и iWatch.
- Опция перевода контента на ваш язык, если он не поддерживается.
- Возможность настройки учетной записи и синхронизации на разных устройствах.
Сегодня - простой и удобный календарь праздников и важных событий. Даты, когда происходят...
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