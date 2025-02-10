Epubor Rakuten Converter для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Платная | Цена: $30
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:1.0.1.40 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:44.68 Мб
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Epubor Rakuten Converter — специализированный инструмент, предназначенный для пользователей, которые хотят работать с контентом японского портала Rakuten. Программа предоставляет удобные функции для просмотра, выбора и загрузки контента с сайта, а также для конвертации журналов в PDF-формат. Позволяет синхронизировать вашу базу данных журналов Rakuten с помощью функции обновления, что упрощает доступ к актуальным материалам. 

С помощью технологии drag-and-drop, пользователи могут выбирать несколько элементов и добавлять их в очередь на обработку. Также предоставляет функцию сохранения журнала обработки, где будет храниться информация о всех выполненных конвертациях.

Основные возможности Epubor Rakuten Converter:

  • Синхронизация базы данных журналов Rakuten.
  • Поддержка технологии drag-and-drop для выбора и добавления журналов в очередь на обработку.
  • Конвертация журналов с японского портала в формат PDF для удобного чтения.
  • Настройка предпочтительного выходного каталога для сохранения конвертированных файлов.
  • Возможность записи, извлечения и сохранения журнала обработки, который содержит историю всех конвертированных материалов.
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