Epubor Rakuten Converter для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Платная | Цена: $30
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|1.0.1.40 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Epubor
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|44.68 Мб
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Epubor Rakuten Converter — специализированный инструмент, предназначенный для пользователей, которые хотят работать с контентом японского портала Rakuten. Программа предоставляет удобные функции для просмотра, выбора и загрузки контента с сайта, а также для конвертации журналов в PDF-формат. Позволяет синхронизировать вашу базу данных журналов Rakuten с помощью функции обновления, что упрощает доступ к актуальным материалам.
С помощью технологии drag-and-drop, пользователи могут выбирать несколько элементов и добавлять их в очередь на обработку. Также предоставляет функцию сохранения журнала обработки, где будет храниться информация о всех выполненных конвертациях.
Основные возможности Epubor Rakuten Converter:
- Синхронизация базы данных журналов Rakuten.
- Поддержка технологии drag-and-drop для выбора и добавления журналов в очередь на обработку.
- Конвертация журналов с японского портала в формат PDF для удобного чтения.
- Настройка предпочтительного выходного каталога для сохранения конвертированных файлов.
- Возможность записи, извлечения и сохранения журнала обработки, который содержит историю всех конвертированных материалов.
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