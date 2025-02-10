Epubor Rakuten Converter — специализированный инструмент, предназначенный для пользователей, которые хотят работать с контентом японского портала Rakuten. Программа предоставляет удобные функции для просмотра, выбора и загрузки контента с сайта, а также для конвертации журналов в PDF-формат. Позволяет синхронизировать вашу базу данных журналов Rakuten с помощью функции обновления, что упрощает доступ к актуальным материалам.

С помощью технологии drag-and-drop, пользователи могут выбирать несколько элементов и добавлять их в очередь на обработку. Также предоставляет функцию сохранения журнала обработки, где будет храниться информация о всех выполненных конвертациях.

Основные возможности Epubor Rakuten Converter: