Text Filter — удобный инструмент для фильтрации текстовых данных. Предназначен помочь пользователям легко просеивать большие объемы текста, находя и удаляя ненужные строки и фразы. Программа предоставляет возможности для фильтрации текста на основе различных настраиваемых критериев, таких как начало и конец фразы, содержащиеся слова или символы, а также исключения.

Интерфейс приложения прост и интуитивно понятен. Позволяет быстро добавить текстовый файл, после чего можно настроить фильтрацию данных в соответствии с заданными параметрами. Приложения не предназначено для пакетной обработки.

Основные возможности Text Filter: