Text Filter для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|vovsoft
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 2 | Статистика
|Размер:
|3.45 Мб
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Text Filter — удобный инструмент для фильтрации текстовых данных. Предназначен помочь пользователям легко просеивать большие объемы текста, находя и удаляя ненужные строки и фразы. Программа предоставляет возможности для фильтрации текста на основе различных настраиваемых критериев, таких как начало и конец фразы, содержащиеся слова или символы, а также исключения.
Интерфейс приложения прост и интуитивно понятен. Позволяет быстро добавить текстовый файл, после чего можно настроить фильтрацию данных в соответствии с заданными параметрами. Приложения не предназначено для пакетной обработки.
Основные возможности Text Filter:
- Простой и понятный интерфейс для фильтрации текстовых данных.
- Настройка фильтрации на основе начала и конца фразы.
- Возможность поиска и исключения определенных слов или символов.
- Определение исключений для точной настройки фильтрации.
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