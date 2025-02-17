Text Filter для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 2 | Статистика
Размер:3.45 Мб
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Text Filter скриншот № 1

Text Filter — удобный инструмент для фильтрации текстовых данных. Предназначен помочь пользователям легко просеивать большие объемы текста, находя и удаляя ненужные строки и фразы. Программа предоставляет возможности для фильтрации текста на основе различных настраиваемых критериев, таких как начало и конец фразы, содержащиеся слова или символы, а также исключения.

Интерфейс приложения прост и интуитивно понятен. Позволяет быстро добавить текстовый файл, после чего можно настроить фильтрацию данных в соответствии с заданными параметрами. Приложения не предназначено для пакетной обработки.

Основные возможности Text Filter:

  • Простой и понятный интерфейс для фильтрации текстовых данных.
  • Настройка фильтрации на основе начала и конца фразы.
  • Возможность поиска и исключения определенных слов или символов.
  • Определение исключений для точной настройки фильтрации.
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