Advanced NMEA Data Logger — программа, предназначенная для записи и обработки данных с различных устройств, подключенных удаленно через протоколы TCP/IP или COM-порты. Разработано для работы с потоками данных NMEA от GPS-приборов, навигационных систем и других подобных устройств. Программа позволяет собирать, фильтровать и сохранять данные в различных форматах. Предоставляет пользователю возможность работать с данными в реальном времени, что полезно при мониторинге морских или навигационных систем.

Advanced NMEA Data Logger поддерживает несколько типов соединений и может агрегировать данные с нескольких источников одновременно. Поддерживает различные конфигурации портов, такие как RS232, RS485, RS422, а также может прослушивать порты TCP/IP или UDP. В интерфейсе конфигурации можно настроить параметры подключения, включая выбор типов портов и фильтрацию IP-адресов, которые должны быть прослушаны.

Основные возможности Advanced NMEA Data Logger: