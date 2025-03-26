Advanced NMEA Data Logger для Windows

Описание
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Оценка: 4.20/5 голосов - 5
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.0.7 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
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Размер:13.08 Мб
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Advanced NMEA Data Logger — программа, предназначенная для записи и обработки данных с различных устройств, подключенных удаленно через протоколы TCP/IP или COM-порты. Разработано для работы с потоками данных NMEA от GPS-приборов, навигационных систем и других подобных устройств. Программа позволяет собирать, фильтровать и сохранять данные в различных форматах. Предоставляет пользователю возможность работать с данными в реальном времени, что полезно при мониторинге морских или навигационных систем.

Advanced NMEA Data Logger поддерживает несколько типов соединений и может агрегировать данные с нескольких источников одновременно. Поддерживает различные конфигурации портов, такие как RS232, RS485, RS422, а также может прослушивать порты TCP/IP или UDP. В интерфейсе конфигурации можно настроить параметры подключения, включая выбор типов портов и фильтрацию IP-адресов, которые должны быть прослушаны.

Основные возможности Advanced NMEA Data Logger:

  • Запись и агрегация данных с нескольких устройств NMEA одновременно.
  • Поддержка различных типов подключений: TCP/IP, COM-порты (RS232, RS485, RS422).
  • Возможность фильтрации IP-адресов для управления подключениями.
  • Отображение данных в реальном времени с любых поддерживаемых устройств.
  • Поддержка сохранения данных в популярных форматах: Excel, Access и другие базы данных.
  • Опция работы программы как клиентской или серверной станции в зависимости от расположения программы.
  • Опция отправки данных на синтаксический анализатор для обработки и анализа.
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