Advanced NMEA Data Logger для Windows
|Оценка:
|4.20/5 голосов - 5
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.0.7 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|AGG Software
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 115 | Статистика
|Размер:
|13.08 Мб
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Advanced NMEA Data Logger — программа, предназначенная для записи и обработки данных с различных устройств, подключенных удаленно через протоколы TCP/IP или COM-порты. Разработано для работы с потоками данных NMEA от GPS-приборов, навигационных систем и других подобных устройств. Программа позволяет собирать, фильтровать и сохранять данные в различных форматах. Предоставляет пользователю возможность работать с данными в реальном времени, что полезно при мониторинге морских или навигационных систем.
Advanced NMEA Data Logger поддерживает несколько типов соединений и может агрегировать данные с нескольких источников одновременно. Поддерживает различные конфигурации портов, такие как RS232, RS485, RS422, а также может прослушивать порты TCP/IP или UDP. В интерфейсе конфигурации можно настроить параметры подключения, включая выбор типов портов и фильтрацию IP-адресов, которые должны быть прослушаны.
Основные возможности Advanced NMEA Data Logger:
- Запись и агрегация данных с нескольких устройств NMEA одновременно.
- Поддержка различных типов подключений: TCP/IP, COM-порты (RS232, RS485, RS422).
- Возможность фильтрации IP-адресов для управления подключениями.
- Отображение данных в реальном времени с любых поддерживаемых устройств.
- Поддержка сохранения данных в популярных форматах: Excel, Access и другие базы данных.
- Опция работы программы как клиентской или серверной станции в зависимости от расположения программы.
- Опция отправки данных на синтаксический анализатор для обработки и анализа.
Advanced NMEA Data Logger 4.0.7
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