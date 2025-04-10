GSA Scan Manager для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $4.00
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|1.0.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|GSA
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|14.05 Мб
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GSA Scan Manager — приложение предназначенное для работы с TWAIN-совместимыми сканерами на базе Windows. Обеспечивает стабильное взаимодействия между компьютером и подключённым сканером, предлагает гибкие возможности настройки процесса сканирования, поддержку различных форматов сохранения и удобную область предварительного просмотра.
Пользователи могут управлять количеством сканируемых страниц, контролировать время между сканированиями, автоматически называть файлы, сжимать изображенийя, управлять настройками баланса между качеством и размером готового файла. GSA Scan Manager сохраняет результаты в популярных графических форматах (JPG, PNG, BMP), а также в формате PDF.
Список основных возможностей GSA Scan Manager:
- Поддержка TWAIN-совместимых сканеров.
- Расширенная область предварительного просмотра с тремя режимами отображения.
- Поддержка сканирования многостраничных документов с таймером смены страниц.
- Автоматическое присвоение имён сканируемым файлам.
- Сжатие изображений с нстройка параметров качества.
- Сохранение в форматах JPG, PNG, BMP и PDF
- Работаеты через встроенное программное обеспечение сканера.
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