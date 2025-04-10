GSA Scan Manager для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $4.00
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:1.0.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:14.05 Мб
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GSA Scan Manager — приложение предназначенное для работы с TWAIN-совместимыми сканерами на базе Windows. Обеспечивает стабильное взаимодействия между компьютером и подключённым сканером, предлагает гибкие возможности настройки процесса сканирования, поддержку различных форматов сохранения и удобную область предварительного просмотра.

Пользователи могут управлять количеством сканируемых страниц, контролировать время между сканированиями, автоматически называть файлы, сжимать изображенийя, управлять настройками баланса между качеством и размером готового файла. GSA Scan Manager сохраняет результаты в популярных графических форматах (JPG, PNG, BMP), а также в формате PDF.

Список основных возможностей GSA Scan Manager:

  • Поддержка TWAIN-совместимых сканеров.
  • Расширенная область предварительного просмотра с тремя режимами отображения.
  • Поддержка сканирования многостраничных документов с таймером смены страниц.
  • Автоматическое присвоение имён сканируемым файлам.
  • Сжатие изображений с нстройка параметров качества.
  • Сохранение в форматах JPG, PNG, BMP и PDF
  • Работаеты через встроенное программное обеспечение сканера.
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