GSA Scan Manager — приложение предназначенное для работы с TWAIN-совместимыми сканерами на базе Windows. Обеспечивает стабильное взаимодействия между компьютером и подключённым сканером, предлагает гибкие возможности настройки процесса сканирования, поддержку различных форматов сохранения и удобную область предварительного просмотра.

Пользователи могут управлять количеством сканируемых страниц, контролировать время между сканированиями, автоматически называть файлы, сжимать изображенийя, управлять настройками баланса между качеством и размером готового файла. GSA Scan Manager сохраняет результаты в популярных графических форматах (JPG, PNG, BMP), а также в формате PDF.

Список основных возможностей GSA Scan Manager: