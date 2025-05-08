Any Video Screensaver для Windows

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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 12, 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Скринсейверы
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:1.5 Мб
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Any Video Screensaver скриншот № 1
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Any Video Screensaver – утилита для Windows, которая дает возможность использовать любые видеоролики в качестве экранной заставки. Программа интегрируется в стандартные настройки Windows и расширяет возможности управления простоем компьютера. Вместо статичных или анимированных изображений пользователь может задать собственный видеоконтент, такие как клипы, презентации или слайд-шоу.

Для воспроизведения используются Windows Media Player или Media Control Interface, при необходимости можно отключить звук. Программа работает с любыми форматами видеофайлов, кроме локальных видео, можно использовать файлы на сайте разработчика.

Список основных возможностей Any Video Screensaver:

  • Установка любого видео в качестве экранной заставки Windows.
  • Поддержка широкого спектра видеоформатов (в зависимости от установленных кодеков).
  • Простая интеграция с настройками экранной заставки Windows.
  • Переключение между режимами: Windows Media Player и Media Control Interface.
  • Управление звуком во время воспроизведения заставки.
  • Просмотр и загрузка видеоматериалов с сайта разработчика.
  • Не требует постоянного подключения к интернету.
  • Совместимость с большинством версий Windows.
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