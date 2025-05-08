Any Video Screensaver для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 0
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 12, 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Pothos
|Категория:
|Скринсейверы
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|1.5 Мб
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Any Video Screensaver – утилита для Windows, которая дает возможность использовать любые видеоролики в качестве экранной заставки. Программа интегрируется в стандартные настройки Windows и расширяет возможности управления простоем компьютера. Вместо статичных или анимированных изображений пользователь может задать собственный видеоконтент, такие как клипы, презентации или слайд-шоу.
Для воспроизведения используются Windows Media Player или Media Control Interface, при необходимости можно отключить звук. Программа работает с любыми форматами видеофайлов, кроме локальных видео, можно использовать файлы на сайте разработчика.
Список основных возможностей Any Video Screensaver:
- Установка любого видео в качестве экранной заставки Windows.
- Поддержка широкого спектра видеоформатов (в зависимости от установленных кодеков).
- Простая интеграция с настройками экранной заставки Windows.
- Переключение между режимами: Windows Media Player и Media Control Interface.
- Управление звуком во время воспроизведения заставки.
- Просмотр и загрузка видеоматериалов с сайта разработчика.
- Не требует постоянного подключения к интернету.
- Совместимость с большинством версий Windows.
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