Any Video Screensaver – утилита для Windows, которая дает возможность использовать любые видеоролики в качестве экранной заставки. Программа интегрируется в стандартные настройки Windows и расширяет возможности управления простоем компьютера. Вместо статичных или анимированных изображений пользователь может задать собственный видеоконтент, такие как клипы, презентации или слайд-шоу.

Для воспроизведения используются Windows Media Player или Media Control Interface, при необходимости можно отключить звук. Программа работает с любыми форматами видеофайлов, кроме локальных видео, можно использовать файлы на сайте разработчика.

Список основных возможностей Any Video Screensaver: