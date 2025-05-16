Numerical Magic Square для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|ji.qi
|Категория:
|Логические
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|4.06 Мб
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Numerical Magic Square — приложение, которое является цифровой версией классической математической головоломки в формате магического квадрата, и адаптированно для работы в Microsoft Excel. Генератором легко научиться пользоваться, так как при запуске исполняемого файла открывается подробная документация с пошаговыми инструкциями по каждому из доступных вариантов головоломки.
Программа генерирует задачи разного типа с возможностью выбора структуры и сложности. Подходит для тех, кому интересны логические задачи, и хочет использовать Excel не только в рабочих целях. После запуска генератора пользователю нужно выбрать тип головоломки, например, квадрат четного или нечетного порядка, либо один из специальных форматов — Nine Palaces или Nine Grids. Далее система автоматически формирует Excel-файл с задачей, в котором уже содержатся инструкции и структура для начала работы.
Список основных возможностей Numerical Magic Square:
- Создание магических квадратов с различными конфигурациями.
- Пошаговые инструкции для каждого типа головоломки.
- Поддержка форматов Nine Palaces и Nine Grids.
- Интеграция инструкций прямо в сгенерированную таблицу.
- Запуск Excel и подготовка интерфейса задачи без участия пользователя.
- Минимальные требования к пользовательским навыкам Excel.
- Полезно в обучении и для развития аналитического мышления.
- Автономная работа без подключения к интернету.
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Admin
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