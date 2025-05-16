Numerical Magic Square для Windows

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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Логические
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Размер:4.06 Мб
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Numerical Magic Square — приложение, которое является цифровой версией классической математической головоломки в формате магического квадрата, и адаптированно для работы в Microsoft Excel. Генератором легко научиться пользоваться, так как при запуске исполняемого файла открывается подробная документация с пошаговыми инструкциями по каждому из доступных вариантов головоломки.

Программа генерирует задачи разного типа с возможностью выбора структуры и сложности. Подходит для тех, кому интересны логические задачи, и хочет использовать Excel не только в рабочих целях. После запуска генератора пользователю нужно выбрать тип головоломки, например, квадрат четного или нечетного порядка, либо один из специальных форматов — Nine Palaces или Nine Grids. Далее система автоматически формирует Excel-файл с задачей, в котором уже содержатся инструкции и структура для начала работы.

Список основных возможностей Numerical Magic Square:

  • Создание магических квадратов с различными конфигурациями.
  • Пошаговые инструкции для каждого типа головоломки.
  • Поддержка форматов Nine Palaces и Nine Grids.
  • Интеграция инструкций прямо в сгенерированную таблицу.
  • Запуск Excel и подготовка интерфейса задачи без участия пользователя.
  • Минимальные требования к пользовательским навыкам Excel.
  • Полезно в обучении и для развития аналитического мышления.
  • Автономная работа без подключения к интернету.
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