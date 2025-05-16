Numerical Magic Square — приложение, которое является цифровой версией классической математической головоломки в формате магического квадрата, и адаптированно для работы в Microsoft Excel. Генератором легко научиться пользоваться, так как при запуске исполняемого файла открывается подробная документация с пошаговыми инструкциями по каждому из доступных вариантов головоломки.

Программа генерирует задачи разного типа с возможностью выбора структуры и сложности. Подходит для тех, кому интересны логические задачи, и хочет использовать Excel не только в рабочих целях. После запуска генератора пользователю нужно выбрать тип головоломки, например, квадрат четного или нечетного порядка, либо один из специальных форматов — Nine Palaces или Nine Grids. Далее система автоматически формирует Excel-файл с задачей, в котором уже содержатся инструкции и структура для начала работы.

Список основных возможностей Numerical Magic Square: