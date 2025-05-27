Stopwatch для Windows

Описание
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Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $14,99
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:demo | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Часы, будильники
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:44.2 Мб
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Stopwatch скриншот № 1

Stopwatch — утилита для контроля хронометража без сложных функций, предоставляет базовые возможности секундомера, такие как запуск, остановка, установка кругов и сброс таймера. Максимально простой интерфейс для повседневного использования, не требует настроек или затрат времени на обучение.

Приложение дает возможность фиксировать сплиты, контролировать временные интервалы, затраченные на конкретные задачи, и потом экспортировать данные в текстовый формат. Stopwatch не предполагает расширенных настроек для визуального оформления, так как приложение полностью ориентировано на функциональность и простоту.

Список основных возможностей Stopwatch:

  • Минималистичный секундомер с базовыми функциями.
  • Предоставляет все функции таймера: запуск, остановка и сброс таймера.
  • Установка кругов с визуализацией временных интервалов (сплитов).
  • Экспорт данных в текстовый или Excel-совместимый формат.
  • Подходит для контроля времени в различных сферах — спорт, образование, работа.
  • Не требует обучения или предварительной настройки.
  • Не содержит рекламы и дополнительных сложных функций.
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