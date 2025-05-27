Stopwatch для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $14,99
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|demo | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Helobym Software
|Категория:
|Часы, будильники
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|44.2 Мб
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Stopwatch — утилита для контроля хронометража без сложных функций, предоставляет базовые возможности секундомера, такие как запуск, остановка, установка кругов и сброс таймера. Максимально простой интерфейс для повседневного использования, не требует настроек или затрат времени на обучение.
Приложение дает возможность фиксировать сплиты, контролировать временные интервалы, затраченные на конкретные задачи, и потом экспортировать данные в текстовый формат. Stopwatch не предполагает расширенных настроек для визуального оформления, так как приложение полностью ориентировано на функциональность и простоту.
Список основных возможностей Stopwatch:
- Минималистичный секундомер с базовыми функциями.
- Предоставляет все функции таймера: запуск, остановка и сброс таймера.
- Установка кругов с визуализацией временных интервалов (сплитов).
- Экспорт данных в текстовый или Excel-совместимый формат.
- Подходит для контроля времени в различных сферах — спорт, образование, работа.
- Не требует обучения или предварительной настройки.
- Не содержит рекламы и дополнительных сложных функций.
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