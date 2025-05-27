Stopwatch — утилита для контроля хронометража без сложных функций, предоставляет базовые возможности секундомера, такие как запуск, остановка, установка кругов и сброс таймера. Максимально простой интерфейс для повседневного использования, не требует настроек или затрат времени на обучение.

Приложение дает возможность фиксировать сплиты, контролировать временные интервалы, затраченные на конкретные задачи, и потом экспортировать данные в текстовый формат. Stopwatch не предполагает расширенных настроек для визуального оформления, так как приложение полностью ориентировано на функциональность и простоту.

Список основных возможностей Stopwatch: