DesktopDigitalClock для Windows

DesktopDigitalClock 1.21

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание DesktopDigitalClock 1.21Описание   Скачать DesktopDigitalClock 1.21СКАЧАТЬ (105 Кб) Скриншоты DesktopDigitalClock 1.21Скриншоты (1)   Статистика DesktopDigitalClock 1.21Статистика   Отзывы о DesktopDigitalClock 1.21Отзывы (0)  
Оцените программу!
0.00 из 5, всего оценок - 0
  • Рейтинг программы - 0.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

DesktopDigitalClock - простые и красивые цифровые часы для рабочего стола с различными темами оформления и настройками отображения на любой вкус.

Присутствуют сменные темы оформления, возможность вручную устанавливать прозрачность, шрифт, цвет и расположение на рабочем столе (также имеется возможность зафиксировать часы посередине экрана). Приложение практически не потребляет системных ресурсов и не требует инсталляции.

Основные характеристики:

  • Возможность свободно задавать расположение на рабочем столе.
  • Возможность установить фиксированную позицию на экране.
  • Возможность регулировки прозрачности.
  • Дополнительная секундная стрелка.
  • Сменные темы оформления.
  • Возможность смены шрифта.
  • Изменение размера часов.
  • Низкое использование ЦП и ОЗУ.
  • Многоязычность.
  • Не требует установки.
DesktopDigitalClock
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)4 / 4
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЧасы, будильники
ТОП-сегодня раздела "Часы, будильники"
 

Таймер-секундомер 0.3.1

Таймер-секундомер - бесплатное приложение, которое объединяет в себе таймер обратного отсчёта и секундомер. Программа отличается высокой точностью (до 0.01 с.),

Timer-7 2.0

Timer-7 - таймер обратного отсчета для любых задач: кулинария, отдых, работа, образование и т.п. По окончанию таймера можно проиграть любой звуковой файл или

A-Clock 3.0.0 b

A-Clock - Говорящие часы + Будильник, Календарь, Ежедневник, Биоритмы, Отправка SMS и многое другое

Будильник 2.5.5

Будильник - бесплатные часы со большим количеством разнообразных и полезных функций. Например можно добавить запись с оповещением, о каком либо важном деле, и в

Биржевые часы 2.4

Биржевые часы - бесплатная программа для трейдеров (форекс, фондовый рынок и др). Показывает время в финансовых столицах мира

ForexClock 2.2.1.2

ForexClock - удобные форекс-часы с аналитикой, показывающие время работы бирж Forex

скачать Adguard

Отзывы о программе DesktopDigitalClock

Admin

Отзывов о программе DesktopDigitalClock 1.21 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 