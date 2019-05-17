DesktopDigitalClock

Таймер-секундомер 0.3.1
Таймер-секундомер - бесплатное приложение, которое объединяет в себе таймер обратного отсчёта и секундомер. Программа отличается высокой точностью (до 0.01 с.),
Timer-7 2.0
Timer-7 - таймер обратного отсчета для любых задач: кулинария, отдых, работа, образование и т.п. По окончанию таймера можно проиграть любой звуковой файл или
A-Clock 3.0.0 b
A-Clock - Говорящие часы + Будильник, Календарь, Ежедневник, Биоритмы, Отправка SMS и многое другое
Будильник 2.5.5
Будильник - бесплатные часы со большим количеством разнообразных и полезных функций. Например можно добавить запись с оповещением, о каком либо важном деле, и в
Биржевые часы 2.4
Биржевые часы - бесплатная программа для трейдеров (форекс, фондовый рынок и др). Показывает время в финансовых столицах мира
ForexClock 2.2.1.2
ForexClock - удобные форекс-часы с аналитикой, показывающие время работы бирж Forex