Quantum Workbench — программа для работы с квантовыми программами на языке QASM. Ориентирована на начальный уровень пользователей, которые занимаются моделированием квантовых схем, и дает возможность преобразовывать квантовые ассемблерные программы в исполняемый формат QBIN и анализировать результаты. Quantum Workbench предназначен для образовательных целей, снижает порог входа за счёт графического интерфейса, позволяет выполнять основные действия без использования командной строки.

Программа компилирует входной файл на языке QASM в бинарный файл и проводит базовую симуляцию. Поддерживает базовые квантовые операции, включая X, SX, RZ и MEASURE и генерацию вероятностных данных по результатам измерений, соответствующих спецификации QASM 2.0. Полученные данные сохраняются в виде текстового отчёта, который можно использовать для последующего анализа.

Список основных возможностей Quantum Workbench: