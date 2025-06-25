Quantum Workbench для Windows

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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Assembler
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Quantum Workbench скриншот № 1

Quantum Workbench — программа для работы с квантовыми программами на языке QASM. Ориентирована на начальный уровень пользователей, которые занимаются моделированием квантовых схем, и дает возможность преобразовывать квантовые ассемблерные программы в исполняемый формат QBIN и анализировать результаты. Quantum Workbench предназначен для образовательных целей, снижает порог входа за счёт графического интерфейса, позволяет выполнять основные действия без использования командной строки.

Программа компилирует входной файл на языке QASM в бинарный файл и проводит базовую симуляцию. Поддерживает базовые квантовые операции, включая X, SX, RZ и MEASURE и генерацию вероятностных данных по результатам измерений, соответствующих спецификации QASM 2.0. Полученные данные сохраняются в виде текстового отчёта, который можно использовать для последующего анализа.

Список основных возможностей Quantum Workbench:

  • Обрабатывает входные файлы на языке QASM через графический интерфейс.
  • Компилирует QASM-файлы в бинарный формат QBIN.
  • Проводит симуляцию квантовых схем с поддержкой базовых квантовых операций.
  • Использует инструкции QASM 2.0, в том числе команды X, SX, RZ и MEASURE.
  • Генерируе вероятности измерения по комбинациям кубитов.
  • Сохраняет результаты симуляции в виде текстового отчёта для анализа.
  • Предлагает удобный графический интерфейс без использования консоли.
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