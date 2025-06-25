Quantum Workbench для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Dorian Luparu
|Категория:
|Assembler
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|11 Кб
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Quantum Workbench — программа для работы с квантовыми программами на языке QASM. Ориентирована на начальный уровень пользователей, которые занимаются моделированием квантовых схем, и дает возможность преобразовывать квантовые ассемблерные программы в исполняемый формат QBIN и анализировать результаты. Quantum Workbench предназначен для образовательных целей, снижает порог входа за счёт графического интерфейса, позволяет выполнять основные действия без использования командной строки.
Программа компилирует входной файл на языке QASM в бинарный файл и проводит базовую симуляцию. Поддерживает базовые квантовые операции, включая X, SX, RZ и MEASURE и генерацию вероятностных данных по результатам измерений, соответствующих спецификации QASM 2.0. Полученные данные сохраняются в виде текстового отчёта, который можно использовать для последующего анализа.
Список основных возможностей Quantum Workbench:
- Обрабатывает входные файлы на языке QASM через графический интерфейс.
- Компилирует QASM-файлы в бинарный формат QBIN.
- Проводит симуляцию квантовых схем с поддержкой базовых квантовых операций.
- Использует инструкции QASM 2.0, в том числе команды X, SX, RZ и MEASURE.
- Генерируе вероятности измерения по комбинациям кубитов.
- Сохраняет результаты симуляции в виде текстового отчёта для анализа.
- Предлагает удобный графический интерфейс без использования консоли.
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