Epubor Kinoppy Mate — программа для загрузки и последующей конвертации цифровых журналов с японской платформы Kinoppy, которая управляется книжным магазином Kinokuniya. Предлагает базовые инструменты для храненияя журналов для офлайн-доступа и преобразования их из формата KBE EPUB в более универсальный ePub.

Приложение будет полезно для пользователей, кому нужно локально хранить контент Kinoppy и читать его за пределами оригинального приложения. Интерфейс удобный и простой, однако приложение не поддерживает работу с продвинутыми параметрами обработки файлов и не предоставляет опции по управлению структурой документа. В то же время, встроенный менеджер загрузки, разработанный специально под структуру Kinoppy, обеспечивает удобное взаимодействие с библиотекой и простой доступ к нужным материалам.

Список основных возможностей Epubor Kinoppy Mate: