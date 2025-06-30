Epubor Kinoppy Mate для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.1.34 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Японский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:44.02 Мб
СКАЧАТЬ
Epubor Kinoppy Mate скриншот № 1
Epubor Kinoppy Mate скриншот № 2

Epubor Kinoppy Mate — программа для загрузки и последующей конвертации цифровых журналов с японской платформы Kinoppy, которая управляется книжным магазином Kinokuniya. Предлагает базовые инструменты для храненияя журналов для офлайн-доступа и преобразования их из формата KBE EPUB в более универсальный ePub.

Приложение будет полезно для пользователей, кому нужно локально хранить контент Kinoppy и читать его за пределами оригинального приложения. Интерфейс удобный и простой, однако приложение не поддерживает работу с продвинутыми параметрами обработки файлов и не предоставляет опции по управлению структурой документа. В то же время, встроенный менеджер загрузки, разработанный специально под структуру Kinoppy, обеспечивает удобное взаимодействие с библиотекой и простой доступ к нужным материалам.

Список основных возможностей Epubor Kinoppy Mate:

  • Дает возможность загружать и конвертировать журналы с платформы Kinoppy из KBE EPUB в формат ePub.
  • Поддерживает массовую обработку при работе с несколькими журналами.
  • Дает возможность управлять журналами через встроенный загрузочный менеджер.
  • Отсутствуют необходимости в ручных настройках при конвертации.
  • Автоматизирует последовательность операций: вход, выбор, загрузка, конвертация.
  • Предлагает простой пользовательский интерфейс без перегрузки.
  • Минимальные системные требования и совместимость с большинством ПК.
ТОП-сегодня раздела "другое"
 

скачать Вышивка ПростоВышивка Просто 5.0.2.11

Вышивка Просто - простая и удобная программа для создания схем по вышиванию крестиком. С...

скачать KinderXKinderX 8.0

KinderX - программа, позволяющая определять наиболее вероятный пол ребенка, исходя из дат...

скачать Аура Леса - дневного и ночногоАура Леса - дневного и ночного 2.8.10d.213

Аура Леса - Программа показывает свой значок рядом с системными часами и воспроизводит реальные божественные звуки девственного леса (дневного и ночного)...

скачать СхемоследилкаСхемоследилка 1.3

Схемоследилка - программа, позволяющая выделить или подсветить на схеме для вязания...

скачать AniCourAniCour 1.4.9

Удобное приложение для аниме и манги, интегрирующееся с AniList, обеспечивая простую...

скачать ЭлектроРасчетЭлектроРасчет 3.0

ЭлектроРасчет - программа ориентирована на людей занимающихся расчетом и проектированием схем электроснабжения и обладает следующими основными возможностями:...

Отзывы о программе Epubor Kinoppy Mate

Admin

Отзывов о программе Epubor Kinoppy Mate 1.0.1.34 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв