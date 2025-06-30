Epubor Kinoppy Mate для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.1.34 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Японский
|Разработчик:
|Epubor
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|44.02 Мб
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Epubor Kinoppy Mate — программа для загрузки и последующей конвертации цифровых журналов с японской платформы Kinoppy, которая управляется книжным магазином Kinokuniya. Предлагает базовые инструменты для храненияя журналов для офлайн-доступа и преобразования их из формата KBE EPUB в более универсальный ePub.
Приложение будет полезно для пользователей, кому нужно локально хранить контент Kinoppy и читать его за пределами оригинального приложения. Интерфейс удобный и простой, однако приложение не поддерживает работу с продвинутыми параметрами обработки файлов и не предоставляет опции по управлению структурой документа. В то же время, встроенный менеджер загрузки, разработанный специально под структуру Kinoppy, обеспечивает удобное взаимодействие с библиотекой и простой доступ к нужным материалам.
Список основных возможностей Epubor Kinoppy Mate:
- Дает возможность загружать и конвертировать журналы с платформы Kinoppy из KBE EPUB в формат ePub.
- Поддерживает массовую обработку при работе с несколькими журналами.
- Дает возможность управлять журналами через встроенный загрузочный менеджер.
- Отсутствуют необходимости в ручных настройках при конвертации.
- Автоматизирует последовательность операций: вход, выбор, загрузка, конвертация.
- Предлагает простой пользовательский интерфейс без перегрузки.
- Минимальные системные требования и совместимость с большинством ПК.
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