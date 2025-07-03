Storm Petrel для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.4.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Scand Ltd.
|Категория:
|C, C++, C#
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|4.97 Мб
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Storm Petrel — утилита для автоматизации обновления ожидаемых базовых результатов в процессе модульного и интеграционного тестирования в .NET-проектах. Помогает оптимизировать тестовые сценарии, где в результате изменений в логике приложения, графике выполнения, стоимости или других параметрах возникает необходимость актуализировать эталонные значения (baseline). Позволяет сократить ручную работу и снизить вероятность ошибок при обновлении тестовых данных. Приложение ориентировано на разработчиков и команды, использующие автоматизированное тестирование в .NET-экосистеме.
Поддерживает генерацию модифицированных тестов с инкрементальными значениями, автоматическое преобразование в C# и выполнение тестов с последующей корректировкой базовых параметров. Также предусмотрена ручная валидация обновлений, если требуется дополнительный контроль над изменениями.
Список основных возможностей Storm Petrel:
- Автоматически обновляет ожидаемые базовые результаты в модульных и интеграционных тестах.
- Поддерживает частичную или полную автоматизацию процесса обновления baseline.
- Оптимизирует временные затраты при сопровождении тестовой инфраструктуры.
- Поддерживает автоматическую генерацию тестов с инкрементными значениями.
- Дает возможность преобразовывать данные в код C#.
- Интегрируется с Visual Studio Code в виде расширения.
- Доступен в виде NuGet-пакета для .NET-проектов и совместим с различными средами разработки.
- Повышает стабильность и актуальность тестов при изменении логики приложения.
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