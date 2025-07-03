Storm Petrel для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.4.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:C, C++, C#
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Размер:4.97 Мб
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Storm Petrel — утилита для автоматизации обновления ожидаемых базовых результатов в процессе модульного и интеграционного тестирования в .NET-проектах. Помогает оптимизировать тестовые сценарии, где в результате изменений в логике приложения, графике выполнения, стоимости или других параметрах возникает необходимость актуализировать эталонные значения (baseline). Позволяет сократить ручную работу и снизить вероятность ошибок при обновлении тестовых данных. Приложение ориентировано на разработчиков и команды, использующие автоматизированное тестирование в .NET-экосистеме.

Поддерживает генерацию модифицированных тестов с инкрементальными значениями, автоматическое преобразование в C# и выполнение тестов с последующей корректировкой базовых параметров. Также предусмотрена ручная валидация обновлений, если требуется дополнительный контроль над изменениями.

Список основных возможностей Storm Petrel:

  • Автоматически обновляет ожидаемые базовые результаты в модульных и интеграционных тестах.
  • Поддерживает частичную или полную автоматизацию процесса обновления baseline.
  • Оптимизирует временные затраты при сопровождении тестовой инфраструктуры.
  • Поддерживает автоматическую генерацию тестов с инкрементными значениями.
  • Дает возможность преобразовывать данные в код C#.
  • Интегрируется с Visual Studio Code в виде расширения.
  • Доступен в виде NuGet-пакета для .NET-проектов и совместим с различными средами разработки.
  • Повышает стабильность и актуальность тестов при изменении логики приложения.
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