Storm Petrel — утилита для автоматизации обновления ожидаемых базовых результатов в процессе модульного и интеграционного тестирования в .NET-проектах. Помогает оптимизировать тестовые сценарии, где в результате изменений в логике приложения, графике выполнения, стоимости или других параметрах возникает необходимость актуализировать эталонные значения (baseline). Позволяет сократить ручную работу и снизить вероятность ошибок при обновлении тестовых данных. Приложение ориентировано на разработчиков и команды, использующие автоматизированное тестирование в .NET-экосистеме.

Поддерживает генерацию модифицированных тестов с инкрементальными значениями, автоматическое преобразование в C# и выполнение тестов с последующей корректировкой базовых параметров. Также предусмотрена ручная валидация обновлений, если требуется дополнительный контроль над изменениями.

Список основных возможностей Storm Petrel: