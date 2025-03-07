PcGoGo DLL Fixer для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $9,99
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|1.0.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|PcGoGo
|Категория:
|C, C++, C#
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|78.04 Мб
|СКАЧАТЬ
PcGoGo DLL Fixer — утилита, которая предназначена для диагностики и устранения проблем, связанных с отсутствующими или поврежденными DLL-файлами. Помогает пользователям быстро находить недостающие библиотеки, которые могут вызывать ошибки при запуске приложений и игр, и устранять эти проблемы без необходимости вручную искать и устанавливать необходимые пакеты.
PcGoGo DLL Fixer сканирует систему на наличие ошибок, связанных с библиотеками, такими как Microsoft Visual C++, DirectX, .NET Framework, OpenAL и другими важными компонентами. После выполнения сканирования программа предоставляет список отсутствующих файлов и предлагает варианты для их загрузки и установки.
Основные возможности PcGoGo DLL Fixer:
- Диагностика системы на наличие отсутствующих или поврежденных DLL-файлов.
- Исправление ошибок, связанных с отсутствием библиотек C++, DirectX, .NET Framework, OpenAL, MSXML, Silverlight и других.
- Простой процесс исправления ошибок с помощью одного нажатия кнопки.
- Возможность скачать и установить необходимые библиотеки, такие как Microsoft Visual C++ (версии от 2005 до 2022) и .NET Runtime.
- Интуитивно понятный интерфейс, который позволяет быстро получить список отсутствующих библиотек и загрузить их.
- Устранение сбоев в работе игр и приложений, связанных с отсутствием нужных DLL-файлов.
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