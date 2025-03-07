PcGoGo DLL Fixer — утилита, которая предназначена для диагностики и устранения проблем, связанных с отсутствующими или поврежденными DLL-файлами. Помогает пользователям быстро находить недостающие библиотеки, которые могут вызывать ошибки при запуске приложений и игр, и устранять эти проблемы без необходимости вручную искать и устанавливать необходимые пакеты.

PcGoGo DLL Fixer сканирует систему на наличие ошибок, связанных с библиотеками, такими как Microsoft Visual C++, DirectX, .NET Framework, OpenAL и другими важными компонентами. После выполнения сканирования программа предоставляет список отсутствующих файлов и предлагает варианты для их загрузки и установки.

Основные возможности PcGoGo DLL Fixer: