PcGoGo DLL Fixer для Windows

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Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $9,99
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:1.0.0.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:C, C++, C#
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:78.04 Мб
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PcGoGo DLL Fixer — утилита, которая предназначена для диагностики и устранения проблем, связанных с отсутствующими или поврежденными DLL-файлами. Помогает пользователям быстро находить недостающие библиотеки, которые могут вызывать ошибки при запуске приложений и игр, и устранять эти проблемы без необходимости вручную искать и устанавливать необходимые пакеты.

PcGoGo DLL Fixer сканирует систему на наличие ошибок, связанных с библиотеками, такими как Microsoft Visual C++, DirectX, .NET Framework, OpenAL и другими важными компонентами. После выполнения сканирования программа предоставляет список отсутствующих файлов и предлагает варианты для их загрузки и установки.

Основные возможности PcGoGo DLL Fixer:

  • Диагностика системы на наличие отсутствующих или поврежденных DLL-файлов.
  • Исправление ошибок, связанных с отсутствием библиотек C++, DirectX, .NET Framework, OpenAL, MSXML, Silverlight и других.
  • Простой процесс исправления ошибок с помощью одного нажатия кнопки.
  • Возможность скачать и установить необходимые библиотеки, такие как Microsoft Visual C++ (версии от 2005 до 2022) и .NET Runtime.
  • Интуитивно понятный интерфейс, который позволяет быстро получить список отсутствующих библиотек и загрузить их.
  • Устранение сбоев в работе игр и приложений, связанных с отсутствием нужных DLL-файлов.
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