AnyLibro Converter для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.0.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:6.5 Мб
СКАЧАТЬ
AnyLibro Converter скриншот № 1
AnyLibro Converter скриншот № 2
AnyLibro Converter скриншот № 3
AnyLibro Converter скриншот № 4

AnyLibro Converter — платформа для удобного доступа к библиотечным платформам сервиса Libby, позволяет загружать и конвертировать электронные книги в различные офлайн-совместимые форматы. Приложение подключается к международным библиотекам, в том числе государственным и академическим, через карту, где можно выбрать нужный город и библиотеку. Что упрощает поиск контента и доступ к разнообразным публикациям, а также помогает сохранять материалы для использования без интернета.

Сохранённые книги добавляются во внутреннюю коллекцию в приложении, где можно провести конвертацию в нужный формат. Программа сохраняет технические характеристики, таких как DPI и ID3-теги, что облегчает каталогизацию при организации личной библиотеки электронных книг.

Список основных возможностей AnyLibro Converter:

  • Подключается к библиотекам на платформе Libby для поиска материалов.

  • Позволяет выбирать библиотеки по географическому расположению ти типу (государственным и академическим).

  • Дает возможность просматривать и загружать электронные книги в локальную коллекцию.

  • Отображает расширенные метаданныех книг и сохраняет книги с исходными параметровами (DPI, ID3).

  • Предлагает преобразование книг в различные форматы, в том числе для автономного режима чтения.

  • Содержит инструменты управления внутренней библиотекой загруженного контента.

ТОП-сегодня раздела "другое"
 

скачать AKM-Soft Развлекательная программаAKM-Soft Развлекательная программа 1.0

AKM-Soft Развлекательная программа - небольшая утилита, в которой собраны приколы и советы, которые меняются через каждые 30 секунд...

скачать БисерокБисерок 2.0

Бисерок - программа для всех, кто увлекается вязанием из бисера и хочет создавать свои собственные схемы для плетения из любых фотографий и картинок...

скачать AniCourAniCour 1.4.9

Удобное приложение для аниме и манги, интегрирующееся с AniList, обеспечивая простую...

скачать Аура Леса - дневного и ночногоАура Леса - дневного и ночного 2.8.10d.213

Аура Леса - Программа показывает свой значок рядом с системными часами и воспроизводит реальные божественные звуки девственного леса (дневного и ночного)...

скачать БолтунБолтун 3.0

Болтун - это программа-собеседник, которая может поднять или испортить настроение. Болтун...

скачать Вышивка ПростоВышивка Просто 5.0.2.11

Вышивка Просто - простая и удобная программа для создания схем по вышиванию крестиком. С...

Отзывы о программе AnyLibro Converter

Admin

Отзывов о программе AnyLibro Converter 1.0.0.3 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв