AnyLibro Converter — платформа для удобного доступа к библиотечным платформам сервиса Libby, позволяет загружать и конвертировать электронные книги в различные офлайн-совместимые форматы. Приложение подключается к международным библиотекам, в том числе государственным и академическим, через карту, где можно выбрать нужный город и библиотеку. Что упрощает поиск контента и доступ к разнообразным публикациям, а также помогает сохранять материалы для использования без интернета.

Сохранённые книги добавляются во внутреннюю коллекцию в приложении, где можно провести конвертацию в нужный формат. Программа сохраняет технические характеристики, таких как DPI и ID3-теги, что облегчает каталогизацию при организации личной библиотеки электронных книг.

Список основных возможностей AnyLibro Converter: