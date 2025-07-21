AnyLibro Converter для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.0.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|ANVSOFT Inc
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|6.5 Мб
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AnyLibro Converter — платформа для удобного доступа к библиотечным платформам сервиса Libby, позволяет загружать и конвертировать электронные книги в различные офлайн-совместимые форматы. Приложение подключается к международным библиотекам, в том числе государственным и академическим, через карту, где можно выбрать нужный город и библиотеку. Что упрощает поиск контента и доступ к разнообразным публикациям, а также помогает сохранять материалы для использования без интернета.
Сохранённые книги добавляются во внутреннюю коллекцию в приложении, где можно провести конвертацию в нужный формат. Программа сохраняет технические характеристики, таких как DPI и ID3-теги, что облегчает каталогизацию при организации личной библиотеки электронных книг.
Список основных возможностей AnyLibro Converter:
-
Подключается к библиотекам на платформе Libby для поиска материалов.
-
Позволяет выбирать библиотеки по географическому расположению ти типу (государственным и академическим).
-
Дает возможность просматривать и загружать электронные книги в локальную коллекцию.
-
Отображает расширенные метаданныех книг и сохраняет книги с исходными параметровами (DPI, ID3).
-
Предлагает преобразование книг в различные форматы, в том числе для автономного режима чтения.
-
Содержит инструменты управления внутренней библиотекой загруженного контента.
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