FreeSpace Bingo — приложение для проведения игр в бинго, разработано как альтернатива традиционным механическим устройствам для выбора номеров. Программа выполняет генерацию случайных чисел и может озвучивать результаты через встроенную функцию синтеза речи, необходимых для игры в бинго, может использоваться в домашних условиях или в поездках, когда доступ к стандартному оборудованию ограничен.

Приложение убирает необходимость назначать отдельного ведущего, особенно при небольшом количестве игроков. При этом предусмотрена возможность ручного управления выбором для более крупных мероприятий и совместное использование с внешним экраном или проектором.

Список основных возможностей FreeSpace Bingo: