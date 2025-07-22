FreeSpace Bingo для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|25.3.16 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Extra Effort LLC
|Категория:
|Логические
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|11.89 Мб
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FreeSpace Bingo — приложение для проведения игр в бинго, разработано как альтернатива традиционным механическим устройствам для выбора номеров. Программа выполняет генерацию случайных чисел и может озвучивать результаты через встроенную функцию синтеза речи, необходимых для игры в бинго, может использоваться в домашних условиях или в поездках, когда доступ к стандартному оборудованию ограничен.
Приложение убирает необходимость назначать отдельного ведущего, особенно при небольшом количестве игроков. При этом предусмотрена возможность ручного управления выбором для более крупных мероприятий и совместное использование с внешним экраном или проектором.
Список основных возможностей FreeSpace Bingo:
-
Автоматически генерирует комбинаций символов по правилам бинго.
-
Поддерживает синтез речи для голосового озвучивания выбранных номеров.
-
Дает возможность настраивать аудиоэффекты при определенных игровых событиях.
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Позволяет самостоятельно настраивать интервалы вызова чисел.
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Предоставляет возможность вручную выбирать номера при использовании с проектором.
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Может отображать игровой процесс на внешнем экране.
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Отзывы о программе FreeSpace Bingo
Admin
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