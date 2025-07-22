FreeSpace Bingo для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:25.3.16 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Логические
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:11.89 Мб
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FreeSpace Bingo скриншот № 1

FreeSpace Bingo — приложение для проведения игр в бинго, разработано как альтернатива традиционным механическим устройствам для выбора номеров. Программа выполняет генерацию случайных чисел и может озвучивать результаты через встроенную функцию синтеза речи, необходимых для игры в бинго, может использоваться в домашних условиях или в поездках, когда доступ к стандартному оборудованию ограничен. 

Приложение убирает необходимость назначать отдельного ведущего, особенно при небольшом количестве игроков. При этом предусмотрена возможность ручного управления выбором для более крупных мероприятий и совместное использование с внешним экраном или проектором.

Список основных возможностей FreeSpace Bingo:

  • Автоматически генерирует комбинаций символов по правилам бинго.

  • Поддерживает синтез речи для голосового озвучивания выбранных номеров.

  • Дает возможность настраивать аудиоэффекты при определенных игровых событиях.

  • Позволяет самостоятельно настраивать интервалы вызова чисел.

  • Предоставляет возможность вручную выбирать номера при использовании с проектором.

  • Может отображать игровой процесс на внешнем экране.

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