Block Puzzle Jewel — приложение в жанре логической головоломки, сочетает элементы тетриса, блок-бласт и классических блочных игр. Подходит для всех возрастов, помогает тренировать логику и пространственное мышление, а также провести время в ненавязчивой форме. Механика игры основана на размещении различных по форме блоков на игровом поле с целью заполнить горизонтальные и вертикальные линии, после заполнения линии исчезают, а игрок получает очки.

Приложение работает без подключения к интернету, графическая часть выполнена с акцентом на простоту и визуальную чёткость. Приятные цвета, плавная анимация и расслабляющее звуковое сопровождение создают комфортную атмосферу для игры. Также реализована функция вращения блоков, что добавляет стратегическую составляющую в процесс расстановки фигур и позволяет добиваться лучших результатов.

Список основных возможностей Block Puzzle Jewel: