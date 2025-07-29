Block Puzzle Jewel для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.8.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Digitalchemy, LLC
|Категория:
|Кости, кубики
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|18.99 Мб
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Block Puzzle Jewel — приложение в жанре логической головоломки, сочетает элементы тетриса, блок-бласт и классических блочных игр. Подходит для всех возрастов, помогает тренировать логику и пространственное мышление, а также провести время в ненавязчивой форме. Механика игры основана на размещении различных по форме блоков на игровом поле с целью заполнить горизонтальные и вертикальные линии, после заполнения линии исчезают, а игрок получает очки.
Приложение работает без подключения к интернету, графическая часть выполнена с акцентом на простоту и визуальную чёткость. Приятные цвета, плавная анимация и расслабляющее звуковое сопровождение создают комфортную атмосферу для игры. Также реализована функция вращения блоков, что добавляет стратегическую составляющую в процесс расстановки фигур и позволяет добиваться лучших результатов.
Список основных возможностей Block Puzzle Jewel:
- Сочетает классическую механику с элементами тетриса и блок-бласт.
- Работает в оффлайн-режиме без подключения к интернету.
- Предлагает простое управление с перетаскиванием блоков.
- Содержит разнообразные формы блоков и визуальных тем.
- Дает возможность вращать блоки для более точного размещения.
- Предлагает ежедневные задания для повышения вовлечённости.
- Содержит разные уровни сложности, которые подходят для всех возрастов.
Dice – виртуальные кубики или монеты позволят обойтись без реальных аксессуаров для...
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