Block Puzzle Jewel для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:3.8.0 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Русский
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Категория:Кости, кубики
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:18.99 Мб
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Block Puzzle Jewel — приложение в жанре логической головоломки, сочетает элементы тетриса, блок-бласт и классических блочных игр. Подходит для всех возрастов, помогает тренировать логику и пространственное мышление, а также провести время в ненавязчивой форме. Механика игры основана на размещении различных по форме блоков на игровом поле с целью заполнить горизонтальные и вертикальные линии, после заполнения линии исчезают, а игрок получает очки.

Приложение работает без подключения к интернету, графическая часть выполнена с акцентом на простоту и визуальную чёткость. Приятные цвета, плавная анимация и расслабляющее звуковое сопровождение создают комфортную атмосферу для игры. Также реализована функция вращения блоков, что добавляет стратегическую составляющую в процесс расстановки фигур и позволяет добиваться лучших результатов.

Список основных возможностей Block Puzzle Jewel:

  • Сочетает классическую механику с элементами тетриса и блок-бласт.
  • Работает в оффлайн-режиме без подключения к интернету.
  • Предлагает простое управление с перетаскиванием блоков.
  • Содержит разнообразные формы блоков и визуальных тем.
  • Дает возможность вращать блоки для более точного размещения.
  • Предлагает ежедневные задания для повышения вовлечённости.
  • Содержит разные уровни сложности, которые подходят для всех возрастов.
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