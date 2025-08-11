Babel для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|TheUserWW
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|9.45 Мб
|СКАЧАТЬ
Babel — инструмент для транслитерации, преобразовывает текст из одной системы письма в другую без изменения произношения или смысла. В отличие от переводчиков, приложение не меняет язык, а лишь отображает введённые слова в другом алфавите и сохраняет исходное звучание.
Пользователю нужно ввести текст, выбрать исходный алфавит и алфавит из выпадающего списка и выполнить преобразование. Поддерживает широкий набор алфавитов: латинский, кириллицу, арабский, иврит, тибетский, хангыль, рунический и другие, что позволяет работать с разнообразными письменными системами. Программа может быть полезна при изучении иностранных алфавитов, работе с документами, именами и надписями, созданными в другой письменной системе, а также в ситуациях, когда необходимо отразить звучание слов в незнакомом алфавите.
Список основных возможностей Babel:
- Преобразовывает текст между разными алфавитами, сохраняет произношение.
- Поддерживает латиницу, кириллицу, арабский, иврит, тибетский, хангыль, руны и другие.
- Мгновенно отображает результат и предлагает простой интерфейс.
- Работает без подключения к интернету, подходит для учебных, справочных и практических задач.
- Удобен при работе с именами, знаками и надписями в разных системах письма.
