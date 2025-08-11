Babel для Windows

Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Размер:9.45 Мб
Babel — инструмент для транслитерации, преобразовывает текст из одной системы письма в другую без изменения произношения или смысла. В отличие от переводчиков, приложение не меняет язык, а лишь отображает введённые слова в другом алфавите и сохраняет исходное звучание.

Пользователю нужно ввести текст, выбрать исходный алфавит и алфавит из выпадающего списка и выполнить преобразование. Поддерживает широкий набор алфавитов: латинский, кириллицу, арабский, иврит, тибетский, хангыль, рунический и другие, что позволяет работать с разнообразными письменными системами. Программа может быть полезна при изучении иностранных алфавитов, работе с документами, именами и надписями, созданными в другой письменной системе, а также в ситуациях, когда необходимо отразить звучание слов в незнакомом алфавите.

Список основных возможностей Babel:

  • Преобразовывает текст между разными алфавитами, сохраняет произношение.
  • Поддерживает латиницу, кириллицу, арабский, иврит, тибетский, хангыль, руны и другие.
  • Мгновенно отображает результат и предлагает простой интерфейс.
  • Работает без подключения к интернету, подходит для учебных, справочных и практических задач.
  • Удобен при работе с именами, знаками и надписями в разных системах письма.
