Babel — инструмент для транслитерации, преобразовывает текст из одной системы письма в другую без изменения произношения или смысла. В отличие от переводчиков, приложение не меняет язык, а лишь отображает введённые слова в другом алфавите и сохраняет исходное звучание.

Пользователю нужно ввести текст, выбрать исходный алфавит и алфавит из выпадающего списка и выполнить преобразование. Поддерживает широкий набор алфавитов: латинский, кириллицу, арабский, иврит, тибетский, хангыль, рунический и другие, что позволяет работать с разнообразными письменными системами. Программа может быть полезна при изучении иностранных алфавитов, работе с документами, именами и надписями, созданными в другой письменной системе, а также в ситуациях, когда необходимо отразить звучание слов в незнакомом алфавите.

Список основных возможностей Babel: