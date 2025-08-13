SandiBox для Windows

Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.5.07.25 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Пароли
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:1.36 Мб
SandiBox скриншот № 1

SandiBox — офлайн-менеджер паролей для безопасного хранения конфиденциальной информации без необходимости подключаться к интернету. Приложение дает возможность также сохранять реквизиты банковских карт, номера документов, контактную информацию и примечания. Все записи защищены главным паролем, который является единственным ключом доступа к хранилищу, поэтому его сохранность имеет первостепенное значение.

Для каждой записи пользователь может указать название сервиса, логин, пароль, номер телефона, способ восстановления доступа и дополнительные комментарии. Программа не требует подключения к интернету, что исключает риск передачи данных через сеть. Для дополнительной безопасности предусмотрена функция резервного копирования хранилища в собственном формате (.sb), а также возможность сохранять резервные копии на внешний FTP-сервер. 

Список основных возможностей SandiBox:

  • Надежно и безопасно хранит пароли и другую конфиденциальную информацию.
  • Использует защиту данных с помощью главного пароля и работает в офлайн-режиме.
  • Предусмтрено добавление контактной информации и способов восстановления доступа.
  • Помогает организовать записи по категориям и оставлять примечания для каждой записи.
  • При необходимости можно использовать резервное копирование данных в формате .sb.
  • Оснащен функцией сохранения резервных копий на FTP-сервер. 
