SandiBox — офлайн-менеджер паролей для безопасного хранения конфиденциальной информации без необходимости подключаться к интернету. Приложение дает возможность также сохранять реквизиты банковских карт, номера документов, контактную информацию и примечания. Все записи защищены главным паролем, который является единственным ключом доступа к хранилищу, поэтому его сохранность имеет первостепенное значение.

Для каждой записи пользователь может указать название сервиса, логин, пароль, номер телефона, способ восстановления доступа и дополнительные комментарии. Программа не требует подключения к интернету, что исключает риск передачи данных через сеть. Для дополнительной безопасности предусмотрена функция резервного копирования хранилища в собственном формате (.sb), а также возможность сохранять резервные копии на внешний FTP-сервер.

Список основных возможностей SandiBox: