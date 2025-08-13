SandiBox для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.5.07.25 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Ari Sohandri Putra
|Категория:
|Пароли
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|1.36 Мб
|СКАЧАТЬ
SandiBox — офлайн-менеджер паролей для безопасного хранения конфиденциальной информации без необходимости подключаться к интернету. Приложение дает возможность также сохранять реквизиты банковских карт, номера документов, контактную информацию и примечания. Все записи защищены главным паролем, который является единственным ключом доступа к хранилищу, поэтому его сохранность имеет первостепенное значение.
Для каждой записи пользователь может указать название сервиса, логин, пароль, номер телефона, способ восстановления доступа и дополнительные комментарии. Программа не требует подключения к интернету, что исключает риск передачи данных через сеть. Для дополнительной безопасности предусмотрена функция резервного копирования хранилища в собственном формате (.sb), а также возможность сохранять резервные копии на внешний FTP-сервер.
Список основных возможностей SandiBox:
- Надежно и безопасно хранит пароли и другую конфиденциальную информацию.
- Использует защиту данных с помощью главного пароля и работает в офлайн-режиме.
- Предусмтрено добавление контактной информации и способов восстановления доступа.
- Помогает организовать записи по категориям и оставлять примечания для каждой записи.
- При необходимости можно использовать резервное копирование данных в формате .sb.
- Оснащен функцией сохранения резервных копий на FTP-сервер.
Advanced Archive Password Recovery 4.66.266
Advanced Archive Password Recovery - программа для восстановления потерянных паролей к архивам, созданным ARJ/WinARJ, ZIP/WinZIP, ACE/WinACE, RAR/WinRAR...
Password Cracker 4.90 build 580
Password Cracker - утилита для восстановления забытых паролей (в том числе и в Internet Explorer). Просто...
Asterisk Key - Утилита, служащая для отображения паролей, скрытых за звездочкам (*) в окнах ввода пароля в Windows приложениях и на веб-страницах...
Advanced RAR Password Recovery 1.53
Advanced RAR Password Recovery (ARPR) - программа для восстановления потеряных паролей к RAR/WinRAR архивам. Она...
WirelessKeyView - не требующая установки небольшая утилита, которая позволяет восстановить ключи...
KeePass - бесплатная программа, представляющая собой мощный и удобный в работе менеджер...
Отзывы о программе SandiBox
Admin
Отзывов о программе SandiBox 2.5.07.25 пока нет, можете добавить...