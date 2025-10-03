LostMyPassword – небольшая портативная утилита, предназначенная для восстановления забытых или утраченных паролей из популярных программ, таких как веб-браузеры (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Brave и другие), почтовые клиенты (Microsoft Outlook, Thunderbird, Windows Mail), а также получения информации о паролях для Dial-Up и VPN-соединений, сохранённых в Windows. Программа может быть полезна в ситуациях, когда необходимо быстро получить доступ к учетным данным, ранее сохраненным в браузере, почтовом клиенте или настройках сети.

Инструмент поддерживает работу как в режиме обычного пользователя, так и в режиме администратора. Расширенные возможности администратора позволяют извлекать пароли из тех областей системы, к которым доступ ограничен без соответствующих прав.

Список основных возможностей LostMyPassword: