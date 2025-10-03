LostMyPassword для Windows

Оценка: 3.62/5 голосов - 29
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.00 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Пароли
Загрузок (сегодня/всего):7 / 60 | Статистика
Размер:273 Кб
LostMyPassword – небольшая портативная утилита, предназначенная для восстановления забытых или утраченных паролей из популярных программ, таких как веб-браузеры (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Brave и другие), почтовые клиенты (Microsoft Outlook, Thunderbird, Windows Mail), а также получения информации о паролях для Dial-Up и VPN-соединений, сохранённых в Windows. Программа может быть полезна в ситуациях, когда необходимо быстро получить доступ к учетным данным, ранее сохраненным в браузере, почтовом клиенте или настройках сети.

Инструмент поддерживает работу как в режиме обычного пользователя, так и в режиме администратора. Расширенные возможности администратора позволяют извлекать пароли из тех областей системы, к которым доступ ограничен без соответствующих прав.

Список основных возможностей LostMyPassword:

  • Восстановление паролей, сохранённых в популярных веб-браузерах (Chrome, Firefox, Edge, Opera, Brave и др.).
  • Извлечение данных для почтовых протоколов POP3, IMAP и SMTP из клиентов Outlook, Thunderbird, Windows Mail.
  • Получение информации о паролях для Dial-Up и VPN-соединений, сохранённых в Windows.
  • Восстановление паролей удалённого доступа, хранящихся в операционной системе.
  • Поддержка работы в двух режимах: обычный пользователь и администратор.
  • Возможность использования отдельной 64-битной версии для корректной работы на соответствующих системах.
  • Доступ к информации, которая недоступна без прав администратора.
