LostMyPassword – небольшая портативная утилита, предназначенная для восстановления забытых или утраченных паролей из популярных программ, таких как веб-браузеры (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Brave и другие), почтовые клиенты (Microsoft Outlook, Thunderbird, Windows Mail), а также получения информации о паролях для Dial-Up и VPN-соединений, сохранённых в Windows. Программа может быть полезна в ситуациях, когда необходимо быстро получить доступ к учетным данным, ранее сохраненным в браузере, почтовом клиенте или настройках сети.
Инструмент поддерживает работу как в режиме обычного пользователя, так и в режиме администратора. Расширенные возможности администратора позволяют извлекать пароли из тех областей системы, к которым доступ ограничен без соответствующих прав.
Список основных возможностей LostMyPassword:
- Восстановление паролей, сохранённых в популярных веб-браузерах (Chrome, Firefox, Edge, Opera, Brave и др.).
- Извлечение данных для почтовых протоколов POP3, IMAP и SMTP из клиентов Outlook, Thunderbird, Windows Mail.
- Получение информации о паролях для Dial-Up и VPN-соединений, сохранённых в Windows.
- Восстановление паролей удалённого доступа, хранящихся в операционной системе.
- Поддержка работы в двух режимах: обычный пользователь и администратор.
- Возможность использования отдельной 64-битной версии для корректной работы на соответствующих системах.
- Доступ к информации, которая недоступна без прав администратора.
