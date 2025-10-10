Browser Password Decryptor для Windows
Browser Password Decryptor — приложение, предназначенное для восстановления забытых или утерянных паролей, сохраненных в популярных веб-браузерах. Приложение автоматически извлекает данные для авторизации и отображает их в удобном интерфейсе.
Программа поддерживает работу с широким перечнем браузеров, включая Google Chrome, Firefox, Opera, Internet Explorer, Apple Safari и ряд других. Восстановленные данные содержат URL-адрес сайта, имя пользователя и пароль, которые можно просмотреть прямо в основном окне. Кроме того, результаты можно экспортировать в файлы форматов HTML, XML или TXT, что позволяет использовать их в дальнейшем для резервного хранения или анализа.
Работа с Browser Password Decryptor не требует дополнительных навыков, настройки или ручного ввода данных. Достаточно запустить приложение, и оно самостоятельно выполнит поиск сохранённых паролей. Программа отличается высокой скоростью работы и низким потреблением системных ресурсов.
Список основных возможностей Browser Password Decryptor:
- Автоматическое восстановление забытых или потерянных паролей в браузерах.
- Поддержка множества браузеров: Google Chrome, Firefox, Opera, Internet Explorer, Safari, Comodo Dragon, SeaMonkey, Flock и других.
- Отображение основной информации: адрес сайта, логин и пароль.
- Экспорт восстановленных данных в форматы HTML, XML и TXT.
- Работа без необходимости предварительных настроек и ввода дополнительных данных.
- Простой интерфейс, удобный для пользователей с любым уровнем подготовки.
- Быстрое выполнение операций без ошибок.
- Минимальное использование системных ресурсов, отсутствие влияния на работу браузеров.
