Browser Password Decryptor — приложение, предназначенное для восстановления забытых или утерянных паролей, сохраненных в популярных веб-браузерах. Приложение автоматически извлекает данные для авторизации и отображает их в удобном интерфейсе.

Программа поддерживает работу с широким перечнем браузеров, включая Google Chrome, Firefox, Opera, Internet Explorer, Apple Safari и ряд других. Восстановленные данные содержат URL-адрес сайта, имя пользователя и пароль, которые можно просмотреть прямо в основном окне. Кроме того, результаты можно экспортировать в файлы форматов HTML, XML или TXT, что позволяет использовать их в дальнейшем для резервного хранения или анализа.

Работа с Browser Password Decryptor не требует дополнительных навыков, настройки или ручного ввода данных. Достаточно запустить приложение, и оно самостоятельно выполнит поиск сохранённых паролей. Программа отличается высокой скоростью работы и низким потреблением системных ресурсов.

Список основных возможностей Browser Password Decryptor: