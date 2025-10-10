Browser Password Decryptor для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:18.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:Пароли - Утилиты к браузерам
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:3.68 Мб
СКАЧАТЬ
Browser Password Decryptor скриншот № 1

Browser Password Decryptor — приложение, предназначенное для восстановления забытых или утерянных паролей, сохраненных в популярных веб-браузерах. Приложение автоматически извлекает данные для авторизации и отображает их в удобном интерфейсе.

Программа поддерживает работу с широким перечнем браузеров, включая Google Chrome, Firefox, Opera, Internet Explorer, Apple Safari и ряд других. Восстановленные данные содержат URL-адрес сайта, имя пользователя и пароль, которые можно просмотреть прямо в основном окне. Кроме того, результаты можно экспортировать в файлы форматов HTML, XML или TXT, что позволяет использовать их в дальнейшем для резервного хранения или анализа.

Работа с Browser Password Decryptor не требует дополнительных навыков, настройки или ручного ввода данных. Достаточно запустить приложение, и оно самостоятельно выполнит поиск сохранённых паролей. Программа отличается высокой скоростью работы и низким потреблением системных ресурсов.

Список основных возможностей Browser Password Decryptor:

  • Автоматическое восстановление забытых или потерянных паролей в браузерах.
  • Поддержка множества браузеров: Google Chrome, Firefox, Opera, Internet Explorer, Safari, Comodo Dragon, SeaMonkey, Flock и других.
  • Отображение основной информации: адрес сайта, логин и пароль.
  • Экспорт восстановленных данных в форматы HTML, XML и TXT.
  • Работа без необходимости предварительных настроек и ввода дополнительных данных.
  • Простой интерфейс, удобный для пользователей с любым уровнем подготовки.
  • Быстрое выполнение операций без ошибок.
  • Минимальное использование системных ресурсов, отсутствие влияния на работу браузеров.
ТОП-сегодня раздела "Пароли"
 

скачать Advanced Archive Password RecoveryAdvanced Archive Password Recovery 4.66.266

Advanced Archive Password Recovery - программа для восстановления потерянных паролей к архивам, созданным ARJ/WinARJ, ZIP/WinZIP, ACE/WinACE, RAR/WinRAR...

скачать Advanced RAR Password RecoveryAdvanced RAR Password Recovery 1.53

Advanced RAR Password Recovery (ARPR) - программа для восстановления потеряных паролей к RAR/WinRAR архивам. Она...

скачать Password CrackerPassword Cracker 4.90 build 580

Password Cracker - утилита для восстановления забытых паролей (в том числе и в Internet Explorer). Просто...

скачать WebBrowserPassViewWebBrowserPassView 2.16

WebBrowserPassView - небольшая бесплатная утилита, которая представляет из себя удобный в...

скачать WirelessKeyViewWirelessKeyView 2.23

WirelessKeyView - не требующая установки небольшая утилита, которая позволяет восстановить ключи...

скачать KeePassKeePass 2.59

KeePass - бесплатная программа, представляющая собой мощный и удобный в работе менеджер...

Отзывы о программе Browser Password Decryptor

Admin

Отзывов о программе Browser Password Decryptor 18.0 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв