WinSCP Password Decoder для Windows
WinSCP Password Decoder — утилита для быстрого восстановления сохраненных паролей, использующихся в FTP/SFTP-клиенте WinSCP. Помогает вернуть доступы, если пользователь потерял или забыл учетные данные для подключений, ранее сохраненных в программе. Приложение работает с локальными данными и не требует интернет-соединения, что делает процесс безопасным и полностью автономным. Также дает возможность экспорта полученной информации в форматы HTML, TXT, XML или CSV, что упрощает дальнейшую обработку или архивирование данных.
Программа поддерживает два способа восстановления информации: поиск паролей через записи системного реестра и чтение данных из конфигурационного файла WinSCP (.ini). Первый вариант подходит для установленных версий программы, где все параметры сохраняются в реестре Windows, а второй — для портативных версий, которые используют отдельный конфигурационный файл. Это позволяет гибко использовать приложение на разных устройствах и в различных сценариях.
Основные возможности WinSCP Password Decoder:
- Помогает восстановливать сохраненные пароли из профилей WinSCP.
- Поддерживает два режима поиска: через системный реестр и конфигурационный файл .INI.
- Может использоваться при работе с установленной и портативной версией WinSCP.
- Позволяет экспортировать восстановленные данные в форматы HTML, TXT, XML и CSV.
- Поддерживает проверку корректности выбранного файла конфигурации.
- Быстро обрабатывает информацию и отображает результаты в структурированной таблице.
- Автоматически определяет пути к данным в режиме работы с реестром.
- Работает в офлайн-режиме без необходимости подключаться к интернету.
