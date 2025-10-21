WinSCP Password Decoder для Windows

Описание
WinSCP Password Decoder — утилита для быстрого восстановления сохраненных паролей, использующихся в FTP/SFTP-клиенте WinSCP. Помогает вернуть доступы, если пользователь потерял или забыл учетные данные для подключений, ранее сохраненных в программе. Приложение работает с локальными данными и не требует интернет-соединения, что делает процесс безопасным и полностью автономным. Также дает возможность экспорта полученной информации в форматы HTML, TXT, XML или CSV, что упрощает дальнейшую обработку или архивирование данных.

Программа поддерживает два способа восстановления информации: поиск паролей через записи системного реестра и чтение данных из конфигурационного файла WinSCP (.ini). Первый вариант подходит для установленных версий программы, где все параметры сохраняются в реестре Windows, а второй — для портативных версий, которые используют отдельный конфигурационный файл. Это позволяет гибко использовать приложение на разных устройствах и в различных сценариях.

Основные возможности WinSCP Password Decoder:

  • Помогает восстановливать сохраненные пароли из профилей WinSCP.
  • Поддерживает два режима поиска: через системный реестр и конфигурационный файл .INI.
  • Может использоваться при работе с установленной и портативной версией WinSCP.
  • Позволяет экспортировать восстановленные данные в форматы HTML, TXT, XML и CSV.
  • Поддерживает проверку корректности выбранного файла конфигурации.
  • Быстро обрабатывает информацию и отображает результаты в структурированной таблице.
  • Автоматически определяет пути к данным в режиме работы с реестром.
  • Работает в офлайн-режиме без необходимости подключаться к интернету.
