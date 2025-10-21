WinSCP Password Decoder — утилита для быстрого восстановления сохраненных паролей, использующихся в FTP/SFTP-клиенте WinSCP. Помогает вернуть доступы, если пользователь потерял или забыл учетные данные для подключений, ранее сохраненных в программе. Приложение работает с локальными данными и не требует интернет-соединения, что делает процесс безопасным и полностью автономным. Также дает возможность экспорта полученной информации в форматы HTML, TXT, XML или CSV, что упрощает дальнейшую обработку или архивирование данных.

Программа поддерживает два способа восстановления информации: поиск паролей через записи системного реестра и чтение данных из конфигурационного файла WinSCP (.ini). Первый вариант подходит для установленных версий программы, где все параметры сохраняются в реестре Windows, а второй — для портативных версий, которые используют отдельный конфигурационный файл. Это позволяет гибко использовать приложение на разных устройствах и в различных сценариях.

Основные возможности WinSCP Password Decoder: