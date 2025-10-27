EDGE Lighting — приложение добавляет эффект подсветки по краям экрана смартфона, создает визуально привлекательный вид на главном экране и экране блокировки. Программа предназначена для устройств под управлением Android и поддерживает широкий спектр моделей с различными типами дисплеев, в том числе Infinity U, V, O и экраны с вырезами и помогает создать уникальный визуальный стиль для телефона.

Пользователи могут самостоятельно настроить параметры подсветки: выбирать цветовую палитру, толщину рамки, форму углов и скорость анимации. Предусмотрена возможность установить живые обои с эффектом EDGE Lighting или добавить собственное изображение в качестве фона. Приложение адаптировано для устройств различных брендов: Samsung, Xiaomi, OnePlus, Nokia, Oppo и других.

Основные возможности EDGE Lighting: