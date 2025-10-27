Edge Lighting для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.3.17 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|ZipoApps
|Категория:
|Фантастика, фэнтези
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|29.22 Мб
|СКАЧАТЬ
EDGE Lighting — приложение добавляет эффект подсветки по краям экрана смартфона, создает визуально привлекательный вид на главном экране и экране блокировки. Программа предназначена для устройств под управлением Android и поддерживает широкий спектр моделей с различными типами дисплеев, в том числе Infinity U, V, O и экраны с вырезами и помогает создать уникальный визуальный стиль для телефона.
Пользователи могут самостоятельно настроить параметры подсветки: выбирать цветовую палитру, толщину рамки, форму углов и скорость анимации. Предусмотрена возможность установить живые обои с эффектом EDGE Lighting или добавить собственное изображение в качестве фона. Приложение адаптировано для устройств различных брендов: Samsung, Xiaomi, OnePlus, Nokia, Oppo и других.
Основные возможности EDGE Lighting:
- Позволяет настраивать цвета, ширину, формы рамки и радиус закругления углов.
- Позволяет установить 4K-обои или личные изображения в качестве фона.
- Дает возможности выбирать скорость анимации и тип рамки из 15 вариантов.
- Поддерживает отображение подсветки поверх других приложений.
- Поддерживает экраны с вырезами (Infinity U, V, O, Notch и других).
- Оснащено функциєю плавного отображения эффектов при блокировке и разблокировке экрана.
- Использует API AccessibilityService для корректной работы без доступа к личным данным.
Отзывы о программе Edge Lighting
Admin
Отзывов о программе Edge Lighting 3.3.17 пока нет, можете добавить...