Описание
Отзывы
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.3.17
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Фантастика, фэнтези
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1
Размер:29.22 Мб
EDGE Lighting — приложение добавляет эффект подсветки по краям экрана смартфона, создает визуально привлекательный вид на главном экране и экране блокировки. Программа предназначена для устройств под управлением Android и поддерживает широкий спектр моделей с различными типами дисплеев, в том числе Infinity U, V, O и экраны с вырезами и помогает создать уникальный визуальный стиль для телефона.

Пользователи могут самостоятельно настроить параметры подсветки: выбирать цветовую палитру, толщину рамки, форму углов и скорость анимации. Предусмотрена возможность установить живые обои с эффектом EDGE Lighting или добавить собственное изображение в качестве фона. Приложение адаптировано для устройств различных брендов: Samsung, Xiaomi, OnePlus, Nokia, Oppo и других. 

Основные возможности EDGE Lighting:

  • Позволяет настраивать цвета, ширину, формы рамки и радиус закругления углов.
  • Позволяет установить 4K-обои или личные изображения в качестве фона.
  • Дает возможности выбирать скорость анимации и тип рамки из 15 вариантов.
  • Поддерживает отображение подсветки поверх других приложений.
  • Поддерживает экраны с вырезами (Infinity U, V, O, Notch и других).
  • Оснащено функциєю плавного отображения эффектов при блокировке и разблокировке экрана.
  • Использует API AccessibilityService для корректной работы без доступа к личным данным.

Отзывы о программе Edge Lighting

Admin

Отзывов о программе Edge Lighting 3.3.17 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв