Ruffle — инструмент для эмуляции Flash-контента, разработанный как открытое решение для запуска файлов формата SWF. Программа создана на языке Rust и поддерживается сообществом разработчиков, что обеспечивает стабильность работы и регулярное обновление функционала. Основная задача: предоставить пользователям возможность воспроизводить устаревший Flash-контент, который больше не поддерживается официальным Flash Player.

Приложение можно использовать как самостоятельное настольное приложение, интегрировать в современные веб-браузеры или разместить непосредственно на веб-сайте. Благодаря WebAssembly инструмент корректно работает в большинстве современных браузеров без установки сторонних расширений. Приложение может запускать Flash-файлы почти на любых устройствах, в том числе на ПК и мобильных платформах.

Программа предоставляет простой и понятный механизм запуска SWF-файлов, пользователь может выбрать файл в интерфейсе настольной версии или воспользоваться командной строкой, указав путь к нужному контенту. Дополнительные параметры доступны через встроенную справку. Разработчики могут использовать Ruffle как решение для сохранения старых Flash-проектов или интеграции такого контента в современные веб-страницы без рисков, связанных с безопасностью официального плеера.

Основные возможности Ruffle: