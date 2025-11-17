Ruffle для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
Nightly 2025-11-17
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Ruffle.rs
|Категория:
|Flash
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|19.17 Мб
Ruffle — инструмент для эмуляции Flash-контента, разработанный как открытое решение для запуска файлов формата SWF. Программа создана на языке Rust и поддерживается сообществом разработчиков, что обеспечивает стабильность работы и регулярное обновление функционала. Основная задача: предоставить пользователям возможность воспроизводить устаревший Flash-контент, который больше не поддерживается официальным Flash Player.
Приложение можно использовать как самостоятельное настольное приложение, интегрировать в современные веб-браузеры или разместить непосредственно на веб-сайте. Благодаря WebAssembly инструмент корректно работает в большинстве современных браузеров без установки сторонних расширений. Приложение может запускать Flash-файлы почти на любых устройствах, в том числе на ПК и мобильных платформах.
Программа предоставляет простой и понятный механизм запуска SWF-файлов, пользователь может выбрать файл в интерфейсе настольной версии или воспользоваться командной строкой, указав путь к нужному контенту. Дополнительные параметры доступны через встроенную справку. Разработчики могут использовать Ruffle как решение для сохранения старых Flash-проектов или интеграции такого контента в современные веб-страницы без рисков, связанных с безопасностью официального плеера.
Основные возможности Ruffle:
- Запускает Flash-контент формата SWF без использования официального Flash Player.
- Предлагает простую установку и удобный запуск файлов через интерфейс или командную строку.
- Поддерживается современными браузерами, благодаря технологии WebAssembly.
- Может использоваться как настольное приложение или как браузерное расширение.
- Дает возможность интегрировать эмулятор непосредственно в веб-страницы.
- Содержит документацию с инструкциями по интеграции на сайты и в браузеры.
- Предоставляет справочные команды для доступа к списку доступных параметров.
- Предусматривает гибкость настройки и расширяемость благодаря открытому сообществу.
- Разработано на базе открытого исходного кода и предусматривает возможность участия в развитии проекта.
