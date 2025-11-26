EagleGet Password Decryptor для Windows
|Оценка:
|4.18/5 голосов - 11
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|SecurityXploded Inc
|Категория:
|Пароли
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 7 | Статистика
|Размер:
|3.36 Мб
|СКАЧАТЬ
EagleGet Password Decryptor — утилита для восстановления данных учетных записей менеджера загрузок EagleGet. Автоматически сканирует систему, определяет сохранённые параметры доступа и позволяет получить утерянный пароль без сложных операций. Решение ориентировано на пользователей, которым требуется быстро восстановить доступ к своей учётной записи, не прибегая к дополнительному программному обеспечению или ручным методам анализа. После восстановления данные можно экспортировать в один из поддерживаемых текстовых форматов для последующего хранения или переноса информации. Программа не требует специальных навыков, поэтому подходит для пользователей с различным уровнем опыта.
Интерфейс приложения построен максимально понятно: все найденные данные отображаются в одном окне, что упрощает обзор результатов. Пользователь может загрузить локальный файл с сохранёнными параметрами, если в системе присутствует журнал с несколькими учётными записями. Программа обрабатывает такие файлы, определяет актуальные пароли и сопоставляет их с введёнными ранее данными. Однако, стоит учитывать, что могут быть восстановлены только те учетные записи, которые хотя бы один раз использовались в системе и имели сохранённый пароль.
Основные возможности EagleGet Password Decryptor:
- Автоматически сканирует систему и восстановливает пароли, ранее введённые в менеджер загрузок EagleGet.
- Отображает найденную информацию в удобном окне предварительного просмотра.
- Поддерживает загрузку локальных файлов с журналами учётных записей.
- Сопоставляет данные при наличии нескольких записей в одном файле.
- Дает возможность экспортировать результаты в форматы HTML, CSV, TXT или XML.
- Предлагает простой интерфейс, который не требует технической подготовки.
Advanced Archive Password Recovery 4.66.266
Advanced Archive Password Recovery - программа для восстановления потерянных паролей к архивам, созданным ARJ/WinARJ, ZIP/WinZIP, ACE/WinACE, RAR/WinRAR...
Advanced RAR Password Recovery 1.53
Advanced RAR Password Recovery (ARPR) - программа для восстановления потеряных паролей к RAR/WinRAR архивам. Она...
WebBrowserPassView - небольшая бесплатная утилита, которая представляет из себя удобный в...
WirelessKeyView - не требующая установки небольшая утилита, которая позволяет восстановить ключи...
KeePass - бесплатная программа, представляющая собой мощный и удобный в работе менеджер...
Visual Zip Password Recovery 6.2
Visual Zip Password Recovery - программа предназначена для восстановления утерянных паролей к ZIP архивам (WinZIP, WinRAR)....
Отзывы о программе EagleGet Password Decryptor
Admin
Отзывов о программе EagleGet Password Decryptor 2.0 пока нет, можете добавить...