Linkedin Password Decryptor для Windows
Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
Лицензия:
|Бесплатная
Версия:
7.0
Обновлено:
ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс:
|Английский
Разработчик:
|SecurityXploded Inc
Категория:
|Пароли
Загрузок (сегодня/всего):
1 / 1
Размер:
|4.85 Мб
Linkedin Password Decryptor — утилита для восстановления сохранённых паролей от учетных записей LinkedIn в установленных браузерах. Автоматически анализирует данные локального профиля пользователя и отображает найденные сведения в удобном формате. Основная задача инструмента: предоставить быстрый способ получить доступ к забытым учетным данным без сложных действий или дополнительных настроек.
Приложение совместимо с популярными веб-браузерами, в том числе Chrome, Firefox, Opera и ряд других. Интерфейс построен таким образом, чтобы необходимые операции выполнялись в минимальное количество шагов, а результаты отображались в одном окне. В процессе работы программа практически не нагружает систему и быстро завершает процедуру анализа. После автоматического сканирования утилита отображает список найденных учётных данных: логин, имя браузера и пароль. Информацию можно сохранить в отчётный файл для дальнейшей проверки или архивирования.
Основные возможности Linkedin Password Decryptor:
- Выполняет автоматический поиск сохранённых паролей от LinkedIn в поддерживаемых браузерах.
- Совместим с Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer и другими движками.
- Отображает результаты в одном окне с указанием имени пользователя и используемого браузера.
- Предоставляет функцию сохранения найденных данных в отчётный файл.
- Проводит быстрый анализ с минимальной нагрузкой на процессор и оперативную память.
- Обепечивает стабильную работу без зависаний и ошибок в ходе тестирования.
Отзывы о программе Linkedin Password Decryptor
Admin
Отзывов о программе Linkedin Password Decryptor 7.0 пока нет, можете добавить...