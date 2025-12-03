Linkedin Password Decryptor — утилита для восстановления сохранённых паролей от учетных записей LinkedIn в установленных браузерах. Автоматически анализирует данные локального профиля пользователя и отображает найденные сведения в удобном формате. Основная задача инструмента: предоставить быстрый способ получить доступ к забытым учетным данным без сложных действий или дополнительных настроек.

Приложение совместимо с популярными веб-браузерами, в том числе Chrome, Firefox, Opera и ряд других. Интерфейс построен таким образом, чтобы необходимые операции выполнялись в минимальное количество шагов, а результаты отображались в одном окне. В процессе работы программа практически не нагружает систему и быстро завершает процедуру анализа. После автоматического сканирования утилита отображает список найденных учётных данных: логин, имя браузера и пароль. Информацию можно сохранить в отчётный файл для дальнейшей проверки или архивирования.

Основные возможности Linkedin Password Decryptor: