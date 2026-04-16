FractalSaver для Windows
|ОС:
|Windows 11, 10
FractalSaver представляет собой экранную заставку с анимированными фрактальными изображениями. Приложение отображает на экране динамические узоры, которые формируются в реальном времени и не повторяются при каждом запуске. За счёт случайного сочетания параметров визуализации создаются различные варианты изображений, что позволяет избежать одинаковых сцен при длительном использовании.
Программа интегрируется в системные настройки заставки и работает как стандартный режим ожидания. В процессе отображения используются плавные анимации с постепенным изменением цветовой схемы, что обеспечивает непрерывное движение изображения без резких переходов. Визуальные элементы имеют высокую детализацию, а за счёт имитации освещения и глубины создаётся эффект объёмного пространства.
Список основных возможностей FractalSaver:
- отображение анимированных фракталов в режиме заставки;
- генерация уникальных узоров при каждом запуске;
- плавное изменение цветов в процессе анимации;
- имитация глубины и освещения для создания объёмного эффекта;
- интеграция в системные настройки экранной заставки;
- отображение дополнительной информации поверх изображения;
- вывод текущего времени, загрузки процессора и оперативной памяти;
- поддержка отображения разрешения экрана и параметров анимации;
- 7-сегментные цифровые часы с возможностью перемещения по экрану.
