FractalSaver для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.4.0
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:489 Кб
СКАЧАТЬ
FractalSaver скриншот № 1

FractalSaver представляет собой экранную заставку с анимированными фрактальными изображениями. Приложение отображает на экране динамические узоры, которые формируются в реальном времени и не повторяются при каждом запуске. За счёт случайного сочетания параметров визуализации создаются различные варианты изображений, что позволяет избежать одинаковых сцен при длительном использовании.

Программа интегрируется в системные настройки заставки и работает как стандартный режим ожидания. В процессе отображения используются плавные анимации с постепенным изменением цветовой схемы, что обеспечивает непрерывное движение изображения без резких переходов. Визуальные элементы имеют высокую детализацию, а за счёт имитации освещения и глубины создаётся эффект объёмного пространства.

Список основных возможностей FractalSaver:

  • отображение анимированных фракталов в режиме заставки;
  • генерация уникальных узоров при каждом запуске;
  • плавное изменение цветов в процессе анимации;
  • имитация глубины и освещения для создания объёмного эффекта;
  • интеграция в системные настройки экранной заставки;
  • отображение дополнительной информации поверх изображения;
  • вывод текущего времени, загрузки процессора и оперативной памяти;
  • поддержка отображения разрешения экрана и параметров анимации;
  • 7-сегментные цифровые часы с возможностью перемещения по экрану.

 

Отзывы о программе FractalSaver

Admin

Отзывов о программе FractalSaver 1.4.0 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв