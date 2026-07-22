WallArt AI для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.0.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14, 15
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|ArrowWalls
|Категория:
|Фантастика, фэнтези
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 | Статистика
|Размер:
|14,02 Мб
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WallArt Ai — приложение для установки обоев, созданных с помощью нейросети. Каталог включает изображения различных жанров и стилей, подготовленные на основе ИИ и дополнительно доработанные дизайнерами.
В библиотеке доступно более 1800 обоев. Ежедневно приложение пополняется новыми изображениями, а каждую неделю появляются дополнительные тематические подборки. Можно просматривать коллекции, выбирать понравившиеся работы, редактировать их параметры и устанавливать на рабочий стол.
Программа позволяет изменять яркость, контрастность и насыщенность изображения, чтобы добиться оптимального отображения на экране смартфона. Для быстрого поиска предусмотрены фильтры по названию и цветовой гамме, а встроенная функция случайного выбора помогает находить новые варианты оформления без ручного просмотра всего каталога.
Список основных возможностей WallArt Ai:
- Ежедневное пополнение каталога новыми бесплатными обоями.
- Еженедельное добавление тематических коллекций.
- Более 1800 изображений, созданных с использованием искусственного интеллекта.
- Бесплатные и премиальные подборки обоев.
- Интерфейс в стиле Material You с удобной навигацией.
- Установка обоев на устройство в несколько касаний.
- Настройка яркости, контрастности и насыщенности изображения.
- Поиск по названию и цветовой палитре.
- Функция случайного выбора обоев.
- Добавление понравившихся изображений в список избранного.
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