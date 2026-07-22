WallArt Ai — приложение для установки обоев, созданных с помощью нейросети. Каталог включает изображения различных жанров и стилей, подготовленные на основе ИИ и дополнительно доработанные дизайнерами.

В библиотеке доступно более 1800 обоев. Ежедневно приложение пополняется новыми изображениями, а каждую неделю появляются дополнительные тематические подборки. Можно просматривать коллекции, выбирать понравившиеся работы, редактировать их параметры и устанавливать на рабочий стол.

Программа позволяет изменять яркость, контрастность и насыщенность изображения, чтобы добиться оптимального отображения на экране смартфона. Для быстрого поиска предусмотрены фильтры по названию и цветовой гамме, а встроенная функция случайного выбора помогает находить новые варианты оформления без ручного просмотра всего каталога.

Список основных возможностей WallArt Ai: