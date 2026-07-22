WallArt AI для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.0.4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14, 15
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Фантастика, фэнтези
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 | Статистика
Размер:14,02 Мб
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WallArt Ai — приложение для установки обоев, созданных с помощью нейросети. Каталог включает изображения различных жанров и стилей, подготовленные на основе ИИ и дополнительно доработанные дизайнерами.

В библиотеке доступно более 1800 обоев. Ежедневно приложение пополняется новыми изображениями, а каждую неделю появляются дополнительные тематические подборки. Можно просматривать коллекции, выбирать понравившиеся работы, редактировать их параметры и устанавливать на рабочий стол.

Программа позволяет изменять яркость, контрастность и насыщенность изображения, чтобы добиться оптимального отображения на экране смартфона. Для быстрого поиска предусмотрены фильтры по названию и цветовой гамме, а встроенная функция случайного выбора помогает находить новые варианты оформления без ручного просмотра всего каталога.

Список основных возможностей WallArt Ai:

  • Ежедневное пополнение каталога новыми бесплатными обоями.
  • Еженедельное добавление тематических коллекций.
  • Более 1800 изображений, созданных с использованием искусственного интеллекта.
  • Бесплатные и премиальные подборки обоев.
  • Интерфейс в стиле Material You с удобной навигацией.
  • Установка обоев на устройство в несколько касаний.
  • Настройка яркости, контрастности и насыщенности изображения.
  • Поиск по названию и цветовой палитре.
  • Функция случайного выбора обоев.
  • Добавление понравившихся изображений в список избранного.​
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