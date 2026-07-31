OpenTypeless для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.1.53 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Tover Wu
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|4,7 Мб
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OpenTypeless — приложение для голосового ввода, которое преобразует речь в текст и помогает быстрее работать с документами, заметками, сообщениями и другими материалами.
Одной из особенностей приложения является поддержка локальных языковых моделей, благодаря чему обработка данных может выполняться непосредственно на компьютере пользователя без обязательной передачи информации сторонним сервисам. Дополнительно предусмотрены инструменты на базе искусственного интеллекта, позволяющие менять стиль текста после распознавания речи, а также переводить содержимое на другие языки. Гибкая настройка интерфейса и горячих клавиш позволяет адаптировать рабочий процесс под индивидуальные требования и ускорить выполнение повседневных задач.
Список основных возможностей OpenTypeless:
- Преобразование голосовой речи в текст в режиме реального времени.
- Поддержка локальных языковых моделей для обработки данных без использования облачных сервисов.
- Повышение конфиденциальности при работе с личной и корпоративной информацией.
- Изменение стиля распознанного текста с помощью встроенных инструментов искусственного интеллекта.
- Перевод текста на различные языки после завершения диктовки.
- Настройка пользовательских горячих клавиш для быстрого запуска записи и других функций.
- Гибкая настройка интерфейса с учетом предпочтений пользователя.
- Использование при подготовке документов, электронных писем, заметок, публикаций и рабочих материалов.
- Поддержка сценариев, связанных с доступностью, включая работу пользователей с ограниченной подвижностью рук.
- Возможность интеграции в повседневный рабочий процесс без необходимости постоянного использования клавиатуры.
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