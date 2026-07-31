OpenTypeless — приложение для голосового ввода, которое преобразует речь в текст и помогает быстрее работать с документами, заметками, сообщениями и другими материалами.

Одной из особенностей приложения является поддержка локальных языковых моделей, благодаря чему обработка данных может выполняться непосредственно на компьютере пользователя без обязательной передачи информации сторонним сервисам. Дополнительно предусмотрены инструменты на базе искусственного интеллекта, позволяющие менять стиль текста после распознавания речи, а также переводить содержимое на другие языки. Гибкая настройка интерфейса и горячих клавиш позволяет адаптировать рабочий процесс под индивидуальные требования и ускорить выполнение повседневных задач.

Список основных возможностей OpenTypeless: