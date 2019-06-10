SUMo для Windows

SUMo 5.9.3.423

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Описание SUMo 5.9.3.423Описание   Скачать SUMo 5.9.3.423СКАЧАТЬ (2,48 Мб) Скриншоты SUMo 5.9.3.423Скриншоты (7)   Статистика SUMo 5.9.3.423Статистика   Отзывы о SUMo 5.9.3.423Отзывы (19)  
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4.62 из 5, всего оценок - 76
  • Рейтинг программы - 4.62 из 5
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SUMo - бесплатная программа, отслеживающая обновления программ, установленных в вашей системе. С помощью этой программы вы всегда будете обладать самым "свежим" ПО.

SUMo просканирует вашу систему и выведет полный список программного обеспечения, установленного на компьютере. В нем будет отображаться название приложения, номер его версии, название компании-разработчика и информация о наличии обновлений. В случае появления новых версий ПО, будет выведено предупреждение и предоставлена ссылка на загрузку обновленного варианта. Все предельно легко и просто.

SUMo
SUMo
SUMo
SUMo
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 42 886
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОбновления, патчи
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Отзывы о программе SUMo

(ерж про SUMo 4.5.1.326 [26-09-2016]

К сожалению, программа не рабочая в плане оповещения бета-версий обновляемых версий программ: при снятой галочки оповещает об обновлении бета-версий имеющихся программ - это самый главный недостаток программы, причём, во всех версиях с которыми мне пришлось иметь дело. Причём непонятно, почему такую мелочь трудно сделать как надо.Замечу, в новой, уже 5 версии не понравился новый интерфейс программы, пока работаю со старой (4.5), но обновления "заливаю" в неё из 5-й, не меняя лишь исполнительный файл. Пока так.
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дада про SUMo 3.13.7.261 [01-05-2015]

На борту 3 года,за это время зарекомендовала себя просто великолепно.Простота,быстрота,надёжность-главные качества программы.Среди бесплатных вне конкуренции,да многим платным фору даст.
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Дима про SUMo 3.10.11.238 [03-07-2014]

Прога неплохая, но для тех, кто хочет заморачиваться потом с установкой. Carambis Software Updater и проще и побыстрее будет
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(ерж про SUMo 3.10.6.232 [11-03-2014]

В последнее время часто пропадает связь с сервером программы при сканировании на предмет обновления программ, из плюсов видит портативные версии установленные на не системном диске.
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(ерж про SUMo 3.5.4.197 [02-04-2013]

И ещё, кому интересно, можно узнавать об обновлениях не устанавливая приложения вообще через RSS-подписку новостей сайта updatestar, хоть и не все новости об обновлениях но многие там есть.
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