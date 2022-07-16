Генерал - это пошаговая военно-экономическая стратегия. В игре может принимать участие от 2 до 20 государств. В начале игры каждое государство получает одинаковую территорию и равные ресурсы. Вы являетесь руководителем (маршалом, полководцем) одного из них. Ваша цель - объединить всю землю под своим началом, уничтожив все остальные государства.

Главное достоинство "Генерала" - очень сильный компьютерный интеллект! Попробуйте и вы убедитесь сами. Причем, компьютер не скован определенной схемой поведения и способен адекватно реагировать на действия других игроков. Кроме того, компьютер не жульничает и не подсматривает за игроком-человеком, как в других играх.

Поддерживается игра по модему, локальной сети и Интернет.