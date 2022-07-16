Генерал для Windows
|Оценка:
|4.45/5 голосов - 452
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.5h | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|NewGame Software
|Категория:
|Стратегии
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 81 279 | Статистика
|Размер:
|1,31 Мб
Генерал - это пошаговая военно-экономическая стратегия. В игре может принимать участие от 2 до 20 государств. В начале игры каждое государство получает одинаковую территорию и равные ресурсы. Вы являетесь руководителем (маршалом, полководцем) одного из них. Ваша цель - объединить всю землю под своим началом, уничтожив все остальные государства.
Главное достоинство "Генерала" - очень сильный компьютерный интеллект! Попробуйте и вы убедитесь сами. Причем, компьютер не скован определенной схемой поведения и способен адекватно реагировать на действия других игроков. Кроме того, компьютер не жульничает и не подсматривает за игроком-человеком, как в других играх.
Поддерживается игра по модему, локальной сети и Интернет.
Генерал это пошаговая военно-экономическая стратегия. В игре может принимать участие от 2...
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Отзывы о программе Генерал
Николай про Генерал 4.5h [12-11-2019]
Крутая игра, примитивный интерфейс, но порой намного интереснее современных игр!
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