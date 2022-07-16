Генерал для Windows

Описание
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Оценка: 4.45/5 голосов - 452
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.5h | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Стратегии
Загрузок (сегодня/всего):3 / 81 279 | Статистика
Размер:1,31 Мб
Генерал скриншот № 1
Генерал скриншот № 2
Генерал скриншот № 3
Генерал скриншот № 4

Генерал - это пошаговая военно-экономическая стратегия. В игре может принимать участие от 2 до 20 государств. В начале игры каждое государство получает одинаковую территорию и равные ресурсы. Вы являетесь руководителем (маршалом, полководцем) одного из них. Ваша цель - объединить всю землю под своим началом, уничтожив все остальные государства.

Главное достоинство "Генерала" - очень сильный компьютерный интеллект! Попробуйте и вы убедитесь сами. Причем, компьютер не скован определенной схемой поведения и способен адекватно реагировать на действия других игроков. Кроме того, компьютер не жульничает и не подсматривает за игроком-человеком, как в других играх.
Поддерживается игра по модему, локальной сети и Интернет.

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Отзывы о программе Генерал

Николай про Генерал 4.5h [12-11-2019]

Крутая игра, примитивный интерфейс, но порой намного интереснее современных игр!
3 | 3 | Ответить

Игорь про Генерал 4.5h [16-02-2019]

Есть такая на андроид?
6 | 5 | Ответить

босс про Генерал 4.5h [20-05-2016]

Генерал это классика.
2 | 2 | Ответить

1 про Генерал 4.5h [31-01-2014]

ну и бред
4 | 20 | Ответить

милан про Генерал 4.5h [11-01-2014]

игра класс
12 | 2 | Ответить

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