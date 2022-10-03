BBedit для macOS

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Оценка: 5.00/5 голосов - 3
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $125
Версия:14.6 для Mac | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:macOS 12, 11, 10.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:Редакторы кода - Редакторы кодов
Загрузок (сегодня/всего):0 / 2 890 | Статистика
Размер:23,44 Мб
BBedit скриншот № 1
BBedit скриншот № 2
BBedit скриншот № 3
BBedit скриншот № 4

BBedit - довольно навороченный редактор текстов/программного кода, понимает синтаксис таких языков как: HTML, PHP, C++, XML, Java, Perl и многие другие. Програма обладает огромным функционалом, из необычных функций стоит отметить возможность улучшения читабельности текста/программного кода, а так же оптимизация кода. Может работать с несколькими документами одновременно.

Может работать с файлами напрямую через FTP/SFTP, встроенный интерпретатор позволяет запускать скрипты и выдавать результат их работы во встроенном браузере или терминале. Встроенный конвертер позволяет конвертировать текст не только в различные кодировки, но и в другие системы счисления. Очень мощный поиск. Реализована система расстановки закладок по ходу текста. Вобщем, редактор очень мощный.

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