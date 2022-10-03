BBedit - довольно навороченный редактор текстов/программного кода, понимает синтаксис таких языков как: HTML, PHP, C++, XML, Java, Perl и многие другие. Програма обладает огромным функционалом, из необычных функций стоит отметить возможность улучшения читабельности текста/программного кода, а так же оптимизация кода. Может работать с несколькими документами одновременно.

Может работать с файлами напрямую через FTP/SFTP, встроенный интерпретатор позволяет запускать скрипты и выдавать результат их работы во встроенном браузере или терминале. Встроенный конвертер позволяет конвертировать текст не только в различные кодировки, но и в другие системы счисления. Очень мощный поиск. Реализована система расстановки закладок по ходу текста. Вобщем, редактор очень мощный.