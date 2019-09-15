Demagog для Windows

Demagog 7.30.378

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Описание Demagog 7.30.378Описание   Скачать Demagog 7.30.378СКАЧАТЬ (3,78 Мб) Скриншоты Demagog 7.30.378Скриншоты (3)   Статистика Demagog 7.30.378Статистика   Отзывы о Demagog 7.30.378Отзывы (12)  
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4.79 из 5, всего оценок - 35
  • Рейтинг программы - 4.79 из 5
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Demagog - говорящий текстовый редактор. SAPI4 и SAPI5-совместимый синтезатор речи. Программа предназначена для чтения вслух текстовых файлов с использованием пакетов речевых функций Microsoft Speech API 4/5 (SAPI4 и SAPI5). Вместо чтения вслух текст может быть ускоренно записан в аудио-файл формата WAV или MP3. Таким образом можно создавать аудиокниги.

Имеется возможность автоматического выделения тембром и громкостью прямой речи персонажей. Поддерживаются словари корректировки произношения популярного формата DIC.

Demagog тестировался на движках Elan Nikolai, NextUp Katerina, Acapela Alyona, Loquento Olga.

Что нового в Demagog 7.30.378?
  • "Формат - Вставить примечания". Вставка в текст примечаний и комментариев, вместо ссылок на них.
  • Запись аудио как сериала, прерванную нажатием глобальной клавиши Break, можно продолжить, указав ту же самую папку назначения.
  • Ряд пунктов меню "Сервис" объединен в субменю под общим заголовком "Преобразовать текст".
  • "Сервис - Статистика - Сравнение Файлов - Точка расхождения..." переименована в "Расхождение...". Теперь находятся сразу все позиции расхождений и выдаются их номера.
  • Пополнен состав функций встроенного интерпретатора.
Demagog
Demagog
Demagog
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 28 904
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыТекст в речь
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Отзывы о программе Demagog

Сергей про Demagog 7.29.335 [01-01-2019]

Вот нет чтобы сделать для людей, у которых нет времени ковыряться в движках и всякой абракадабре готовый интерфейс с русскими языками. Читать статьи и изучать вопрос вот вообще не в струю
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Натали про Demagog 7.28.320 [27-01-2018]

Долго мучилась. Устанавливала движки, так и не заработало(( Я конечно не спец в этом, но есть программы скачала и они работают. А тут все надо удалять. Хорошей была Говорушка, жаль перестала работать уже давно.
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Галина про Demagog 7.28.320 [31-01-2017]

А у меня не читает на русском. Как сделать? Плиз)
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Антошка в ответ Галина про Demagog 7.28.320 [01-03-2017]

Установить на компьютер хотя бы один русский голосовой движок. По умолчанию в Виндовз только английские голоса
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Прохожий в ответ Галина про Demagog 7.28.320 [21-05-2017]

Установить на компьютер хотя бы один русский голосовой движок. По умолчанию в Windows только английские голоса установлены.
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Д.С. про Demagog 4.16.214 [01-05-2012]

классная прога, не требует установки. на семёрке работает. из всех читалок - больше всех понравилась.
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Pinokkio про Demagog 2.02.080 [05-01-2012]

Все подробности на сайте разработчика http://aloys.narod.ru/demagog.htm
Оттуда и качаем. ИМХО лучшая на сегодня по функционалу и простоте.
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