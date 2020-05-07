RoboForm - многофункциональный менеджер паролей и универсальный автоматический заполнитель всевозможных форм с немалым искусственным интеллектом (AI). Персональные данные пользователя вводятся один раз и потом любая форма на любом сайте заполняется одним нажатием кнопки, может заполнять формы на разных языках, в том числе и на русском.
Ключевые возможности программы:
Автоматически сохраняет введенные интернет-пароли.
Автоматически вводит пароли в формы.
Нажимает кнопку Login за Вас.
Заполняет формы вашей персональной информацией.
Сохраняет различную секретную информацию и заметки.
Генерирует случайные пароли.
Шифрует пароли и персональные данные с использованием AES, Blowfish, RC6, 3-DES или 1-DES.
Хранит всю информацию только на локальном компьютере.
Работает с USB-диска, обеспечивая максимальную мобильность.
Синхронизирует Ваши пароли и заметки с Palm или Pocket PC.
Обеспечивает Резервное копирование и восстановление данных, Печатает Ваши пароли.
Имеет разные Дополнительные возможности.
Не нарушает соглашений: НЕ ШПИОНИТ, НЕ ПОКАЗЫВАЕТ РЕКЛАМУ.
Работает на Windows как дополнение к браузерам.
RoboForm может сам создавать пароли: где надо, он введет старые имя и пароль, а на новой веб-странице создаст новые. Еще одна интересная функция - умение читать и заполнять формы на нескольких языках (русском, английском, немецком, французском, итальянском и голландском). Достаточно выбрать страну из списка "Страна" при инсталляции, и программа будет общаться с вами и заполнять формы на вашем языке.
Программа добавляет в браузер свои панельки: ToolBar (toolband), Explorer Bar, Toolbar Buttons и элементы контекстного меню. Для работы достаточно любого из них - как вам удобнее. Чтобы заполнить все формы в окне вашего IE, щелкните по кнопке "Заполнить форму" - и все!
Устанавливается как дополнение к браузерам Google Chrome, Firefox, Opera, Inetrnet Explorer и др.
Полностью бесплатна при использовании до 10 логинов.
WirelessKeyView - не требующая установки небольшая утилита, которая позволяет восстановить ключи беспроводных сетей (WEP/WPA), сохраненные службой Wireless Zero
Отзывы о программе RoboForm
Герман про RoboForm 8.5.8.9 [15-04-2019]
ПРОГРАММА СЛИВАЕТ ВАШИ ДАННЫЕ В ФСБ.
ну а ФСБ это живые люди, которым не чуждо подзаработать на продаже информации 4 | 3 | Ответить
злой про RoboForm 8.5.8.9 [07-04-2019]
не советую это говно устанавливать.после удаления будет страница выскакивать в браузере с RoboForm has been uninstalled. попробуй убери ее потом. 2 | 2 | Ответить
Игнат про RoboForm 8.5.3.3 [05-10-2018]
Плохо то, что ОБЯЗАТЕЛЬНО надо где-то в облаке создавать свою учетную запись и синхронизировать туда свои явки и пароли, в т. ч. и реквизиты банковских карт, Хотя эта программа и без аккаунта может скачать секретные данные куда надо... 3 | 2 | Ответить
4362347н про RoboForm 8.4.5.5 [19-01-2018]
отстой, тулбар с вверха в низ убрали. у кого руки чешутся обновлять, сцуки, прогу в гавно превратили 6 | 2 | Ответить
3ip про RoboForm 8.2.6.6 [09-01-2017]
Установил и протестировал в виртуале, благо, Shadow Defender использую часто. Как и прежде, всё такое же косое автозаполнение, правильно срабатывающее через раз(( 13 | 3 | Ответить
Наталья в ответ 3ip про RoboForm 8.2.9 [03-03-2017]
Доброго времени суток, у меня телефон NOKIA LUMIA 630, установила приложение и забыла логин, он мне нужен чтоб зайти в кабинет на компьютере, логин менять не могу. Подскажите пожалуйста где хранятся логины в телефоне? Спасибо. 2 | 2 | Ответить
Олег в ответ 3ip про RoboForm 8.3.0 [14-03-2017]
Начиная с 8 версии, это облачное говнище.(По подписке) Все пароли сохраняться в облаке. Локального хранилища нет, как было на старых версиях. Короче говно стало а не программа. (Аллергия НА ОБЛАЧНЫЕ СЕРВИСЫ) 5 | 7 | Ответить