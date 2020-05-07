RoboForm - многофункциональный менеджер паролей и универсальный автоматический заполнитель всевозможных форм с немалым искусственным интеллектом (AI). Персональные данные пользователя вводятся один раз и потом любая форма на любом сайте заполняется одним нажатием кнопки, может заполнять формы на разных языках, в том числе и на русском.

Ключевые возможности программы:

Автоматически сохраняет введенные интернет-пароли.

Автоматически вводит пароли в формы.

Нажимает кнопку Login за Вас.

Заполняет формы вашей персональной информацией.

Сохраняет различную секретную информацию и заметки.

Генерирует случайные пароли.

Шифрует пароли и персональные данные с использованием AES, Blowfish, RC6, 3-DES или 1-DES.

Хранит всю информацию только на локальном компьютере.

Работает с USB-диска, обеспечивая максимальную мобильность.

Синхронизирует Ваши пароли и заметки с Palm или Pocket PC.

Обеспечивает Резервное копирование и восстановление данных, Печатает Ваши пароли.

Имеет разные Дополнительные возможности.

Не нарушает соглашений: НЕ ШПИОНИТ, НЕ ПОКАЗЫВАЕТ РЕКЛАМУ.

Работает на Windows как дополнение к браузерам.

RoboForm может сам создавать пароли: где надо, он введет старые имя и пароль, а на новой веб-странице создаст новые. Еще одна интересная функция - умение читать и заполнять формы на нескольких языках (русском, английском, немецком, французском, итальянском и голландском). Достаточно выбрать страну из списка "Страна" при инсталляции, и программа будет общаться с вами и заполнять формы на вашем языке.

Программа добавляет в браузер свои панельки: ToolBar (toolband), Explorer Bar, Toolbar Buttons и элементы контекстного меню. Для работы достаточно любого из них - как вам удобнее. Чтобы заполнить все формы в окне вашего IE, щелкните по кнопке "Заполнить форму" - и все!

Устанавливается как дополнение к браузерам Google Chrome, Firefox, Opera, Inetrnet Explorer и др.

Полностью бесплатна при использовании до 10 логинов.