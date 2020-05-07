RoboForm для Windows

RoboForm 8.7.0.0

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Описание RoboForm 8.7.0.0Описание   Скачать RoboForm 8.7.0.0СКАЧАТЬ (22,89 Мб) Скриншоты RoboForm 8.7.0.0Скриншоты (7)   Статистика RoboForm 8.7.0.0Статистика   Отзывы о RoboForm 8.7.0.0Отзывы (89)  
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4.30 из 5, всего оценок - 256
  • Рейтинг программы - 4.30 из 5
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RoboForm - многофункциональный менеджер паролей и универсальный автоматический заполнитель всевозможных форм с немалым искусственным интеллектом (AI). Персональные данные пользователя вводятся один раз и потом любая форма на любом сайте заполняется одним нажатием кнопки, может заполнять формы на разных языках, в том числе и на русском.

Ключевые возможности программы:

  • Автоматически сохраняет введенные интернет-пароли.
  • Автоматически вводит пароли в формы.
  • Нажимает кнопку Login за Вас.
  • Заполняет формы вашей персональной информацией.
  • Сохраняет различную секретную информацию и заметки.
  • Генерирует случайные пароли.
  • Шифрует пароли и персональные данные с использованием AES, Blowfish, RC6, 3-DES или 1-DES.
  • Хранит всю информацию только на локальном компьютере.
  • Работает с USB-диска, обеспечивая максимальную мобильность.
  • Синхронизирует Ваши пароли и заметки с Palm или Pocket PC.
  • Обеспечивает Резервное копирование и восстановление данных, Печатает Ваши пароли.
  • Имеет разные Дополнительные возможности.
  • Не нарушает соглашений: НЕ ШПИОНИТ, НЕ ПОКАЗЫВАЕТ РЕКЛАМУ.
  • Работает на Windows как дополнение к браузерам.

RoboForm может сам создавать пароли: где надо, он введет старые имя и пароль, а на новой веб-странице создаст новые. Еще одна интересная функция - умение читать и заполнять формы на нескольких языках (русском, английском, немецком, французском, итальянском и голландском). Достаточно выбрать страну из списка "Страна" при инсталляции, и программа будет общаться с вами и заполнять формы на вашем языке.

Программа добавляет в браузер свои панельки: ToolBar (toolband), Explorer Bar, Toolbar Buttons и элементы контекстного меню. Для работы достаточно любого из них - как вам удобнее. Чтобы заполнить все формы в окне вашего IE, щелкните по кнопке "Заполнить форму" - и все!

Устанавливается как дополнение к браузерам Google Chrome, Firefox, Opera, Inetrnet Explorer и др.

Полностью бесплатна при использовании до 10 логинов.

RoboForm
RoboForm
RoboForm
RoboForm
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский, Немецкий
Закачек (сегодня/всего)0 / 88 805
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПароли - Утилиты к браузерам
ТОП-сегодня раздела "Пароли"
 

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Отзывы о программе RoboForm

Герман про RoboForm 8.5.8.9 [15-04-2019]

ПРОГРАММА СЛИВАЕТ ВАШИ ДАННЫЕ В ФСБ.
ну а ФСБ это живые люди, которым не чуждо подзаработать на продаже информации
4 | 3 | Ответить

злой про RoboForm 8.5.8.9 [07-04-2019]

не советую это говно устанавливать.после удаления будет страница выскакивать в браузере с RoboForm has been uninstalled. попробуй убери ее потом.
2 | 2 | Ответить

Игнат про RoboForm 8.5.3.3 [05-10-2018]

Плохо то, что ОБЯЗАТЕЛЬНО надо где-то в облаке создавать свою учетную запись и синхронизировать туда свои явки и пароли, в т. ч. и реквизиты банковских карт, Хотя эта программа и без аккаунта может скачать секретные данные куда надо...
3 | 2 | Ответить

4362347н про RoboForm 8.4.5.5 [19-01-2018]

отстой, тулбар с вверха в низ убрали. у кого руки чешутся обновлять, сцуки, прогу в гавно превратили
6 | 2 | Ответить

3ip про RoboForm 8.2.6.6 [09-01-2017]

Установил и протестировал в виртуале, благо, Shadow Defender использую часто. Как и прежде, всё такое же косое автозаполнение, правильно срабатывающее через раз((
13 | 3 | Ответить

Наталья в ответ 3ip про RoboForm 8.2.9 [03-03-2017]

Доброго времени суток, у меня телефон NOKIA LUMIA 630, установила приложение и забыла логин, он мне нужен чтоб зайти в кабинет на компьютере, логин менять не могу. Подскажите пожалуйста где хранятся логины в телефоне? Спасибо.
2 | 2 | Ответить

Олег в ответ 3ip про RoboForm 8.3.0 [14-03-2017]

Начиная с 8 версии, это облачное говнище.(По подписке) Все пароли сохраняться в облаке. Локального хранилища нет, как было на старых версиях. Короче говно стало а не программа. (Аллергия НА ОБЛАЧНЫЕ СЕРВИСЫ)
5 | 7 | Ответить

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