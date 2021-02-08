RoboForm Password Manager для Android

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Оценка: 4.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:9.1.0.21 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Менеджеры паролей
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 113 | Статистика
Размер:77,11 Мб
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RoboForm Password Manager - бесплатный и удобный в эксплуатации менеджер паролей для мобильных устройств под управлением ОС Android.

С помощью приложения можно легко просматривать данные аккаунтов (логины, пароли) на любимых сайтах, входить в свою учетную запись посредством встроенного браузера RoboForm (в том числе и в учетные записи, использующие многоступенчатую систему авторизации).

Поддерживается альбомная и портретная ориентация экрана.

Что нового в RoboForm Password Manager 9.1.0.21?
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Отзывы о программе RoboForm Password Manager

berg про RoboForm 4.2.4 для Android [15-04-2015]

при окончании регистрации-неопознанная ошибка (unknown error)
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