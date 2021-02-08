RoboForm Password Manager для Android
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|9.1.0.21 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Siber Systems, Inc.
|Категория:
|Менеджеры паролей
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 113 | Статистика
|Размер:
|77,11 Мб
|СКАЧАТЬ
RoboForm Password Manager - бесплатный и удобный в эксплуатации менеджер паролей для мобильных устройств под управлением ОС Android.
С помощью приложения можно легко просматривать данные аккаунтов (логины, пароли) на любимых сайтах, входить в свою учетную запись посредством встроенного браузера RoboForm (в том числе и в учетные записи, использующие многоступенчатую систему авторизации).
Поддерживается альбомная и портретная ориентация экрана.
- Исправлены ошибки
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Отзывы о программе RoboForm Password Manager
berg про RoboForm 4.2.4 для Android [15-04-2015]
при окончании регистрации-неопознанная ошибка (unknown error)
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