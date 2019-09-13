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Countdown to Christmas! для iOS

Countdown to Christmas! 5.6.2 для iPhone, iPad, iPod

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Описание Countdown to Christmas! 5.6.2 для iPhone, iPad, iPodОписание   Скачать Countdown to Christmas! 5.6.2 для iPhone, iPad, iPodСКАЧАТЬ (20.24 Мб) Скриншоты Countdown to Christmas! 5.6.2 для iPhone, iPad, iPodСкриншоты (2)   Статистика Countdown to Christmas! 5.6.2 для iPhone, iPad, iPodСтатистика   Отзывы о Countdown to Christmas! 5.6.2 для iPhone, iPad, iPodОтзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 1
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Countdown to Christmas! - программа рассчитыват и отображает на экране iPhone количество дней, часов, минут оставшихся до наступления Рождества. Помимо этого, может отправлять эту информацию на email любому вашему абоненту.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Countdown to Christmas!
Countdown to Christmas!
Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 3.x, iOS 4.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 404
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПраздники - Планировщики, календарь, часы
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Countdown to Christmas! 5.6.1 для iPhone, iPad, iPod

Countdown to Christmas! - программа рассчитыват и отображает на экране iPhone количество дней, часов, минут оставшихся до наступления Рождества. Помимо этого, может

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Отзывы о программе Countdown to Christmas!

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