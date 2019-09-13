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5.00 из 5, всего оценок - 1 Рейтинг программы - 5.00 из 5

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5 Countdown to Christmas! - программа рассчитыват и отображает на экране iPhone количество дней, часов, минут оставшихся до наступления Рождества. Помимо этого, может отправлять эту информацию на email любому вашему абоненту. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app