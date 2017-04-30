Обзор LED лампы YongNuo YN 300 AIR PRO

Всем привет! Сегодня на обзоре, как и обещали, светодиодная лампа YongNuo YN-300 Air Pro LED. Кому интересно распаковка и комплектация этой лампы могут посмотреть предыдущий ролик на нашем канале.

Ну, а теперь рассмотрим основные характеристики и возможности данной лампы. И так, поехали!

Начнем с технических характеристик. Под матовым рассеивателем находится 96 ярких LED светодиодов, причём они распределены в равном количестве: 48 желтого цвета и 48 ярко-белого цвета, что в свою очередь позволяет плавно регулировать цветовой баланс от 3200 до 5500 Кельвинов.

Максимальная потребляемая мощность 18 ватт при излучаемом световом потоке 2000 Люмен. Угол излучаемого светового потока 110 градусов. Габаритные размеры: длина 210 мм. высота 175 мм. и толщина около 20 мм., вес лампы 500 грамм. Производитель обещает время службы светодиодов в 50.000 часов! Ну, что же, неплохо!

Данная модель лампы может применяться как основное освещение желательно при наличии нескольких ламп для фото и видеосъемки небольших объектов, например, видео обзоров различной техники как дополнительные и вспомогательные освещение. Для этого в комплекте есть ручка. В процессе работы неожиданно всплыла полезная функция ручки. Возникла необходимость освещения сверху. Если вам видно, внутри ручки есть ребра жесткости и они уходят под конус. Как мы это использовали ? У нас была обычная микрофонная стойка. К сожалению у микрофонной стойки диаметр резьбы отличается от стандарта фото резьбы 1/4 дюйма и гораздо толще, а под рукой не оказалось нужного переходника. Был вот только такой удлинитель. Мы накрутили его и одели ручку прямо на стойку. Всё! Она плотно фиксируется благодаря ребрам жесткости. Так с помощью микрофонной стойки и ручки, которая идет в комплекте и лампы, мы получили отличный дополнительный верхний свет. В комплекте, как Вы уже видели, с лампой идёт переходник под башмак. Вот так вот вставляем,… фиксируем… и получаем отличное накамерное освещение для фото и видеотехники.

А теперь давайте рассмотрим элементы управления нашей лампы. Ну, во-первых, в отличии от 300-й версии наша AIR PRO оборудована разъемом внешнего питания. Это очень хорошо для работы с студийных условиях так как емкость аккумуляторов большая и их зарядка занимает длительное время. Для автономного питания мы приобрели аккумуляторы PURE POWER NP-F960. Батарея литий-ионная стандарт от Sony NP-F960, 7,4 Вольта и ёмкость 6600 МпА часов. Батареи такого типа широко используется в фотооборудовании, выпускается многими брендами и проблемы с приобретением не существует. Батареи данного типа очень легко вставляется. Здесь есть направляющие контакты и фиксатор. Вставляем батарею и движением влево до щелчка. Батарея очень надежно фиксируются в лампе.

Батарею снять также очень легко, есть кнопочка – нажимаем, движением вправо отсоединяем батарею. Всё очень просто.

Кнопка включения/выключения объединена с регулятором яркости, при чём регулятор не имеет ограничителей вращения. Получается, что это электронно-механический регулятор. В отличие от обычных потенциометров он имеет более долгий срок службы. Также, в регуляторе тактильно и четко легкими щелчками ощущаются деления.

Далее мы видим светодиодный дисплей, который показывает уровень освещения. Мерцания видны только на камеру. Вживую он показывает четко. Далее кнопочка «Batt». Нажав мы видим уровень заряда аккумулятора. Видим P9 - это полный заряд. От P1 до P9.

И далее кнопочка „Fine” и „Coarse”. Нажимаем „Fine” - индикатор загорелся. Это плавная и медленная регулировка яркости лампы. Выставить можно более точно по единичке. И в режиме «Coarse» регулировка быстрая и ступенчатая. Регулируется десятками. Кнопка с указанием цветовой температуры отвечает за переключение конкретной группы светодиодов. Либо жёлтых - идет желтый, переключаем 5500 - регулировка ярко-белого цвета. Таким образом мы можем выставить желаемую цветовую температуру.

Кнопка „Set” позволяет запомнить выбранный вами режим, уровень и температуру света.

Выставляем ярко-белый свет 5500 кельвинов на полную - 99 единиц или чуть-чуть добавим желтый свет - 50 единиц желтого цвета. Нажимаем кнопочку „Set” - индикатор мигнул два раза. Лампа запомнила ваш режим. Если мы теперь выключи лампу и обратно включим - она включится в том режиме, который вы запомнили кнопочкой „Set”.

Протестируем и проверим сколько времени продержится лампа с полностью заряженным аккумулятором при полной яркости, а также протестируем по тепловому режиму на нагрев за определенный период времени. Измерения будем производить с помощью прибора FLIR ONE обзор которого скоро можете посмотреть на нашем канале.

Итак, от полностью заряженного аккумулятора на полной яркости лампа продержалась 2:25 ч.

А на этом видео мы видим красным цветом тепловизор зафиксировал самые горячие точки на корпусе лампы через 2 часа непрерывной работы. 48 градусов! Ну что же, неплохой результат.

А теперь посмотрим температуру нагрева в каждой конкретной точке. Максимальная температура нагрева 54 градусов. Теплоотвод у лампы просто отличный.

Итак друзья, мы протестировали с вами лампу от бренда YongNuo YN-300 Air Pro LED. Единственный минус, который мы нашли - это то что производитель не предусмотрел режим, который позволил бы одновременно регулировать яркость обеих групп светодиодов. Ну, а в остальном, сплошные плюсы: лампа компактная, легкая и экономичная, имеет отличные показатели теплового режима при длительной эксплуатации. И самое главное - дает мягкий яркий рассеянный свет.

Можно сделать однозначный вывод - данный продукт рекомендуем к покупке.

На этом всё. Если информация была полезной ставим пальцы вверх и подписываемся на канал.

А сейчас в качестве бонуса от нашего канала маленький лайфхак. Как можно задействовать кнопку „Set” и получить интересный эффект при видеосъемке. Включаем лампу. Ставим на минимум белый свет. Ставим на минимум желтый свет и кнопкой „Set” запоминаем. Затем включаем на полную мощность желтый свет - 99 единиц и белый свет. Наводим на снимаемый объект, снимаем сюжет, после того как снято - нажимаем на кнопку «Set».

Всем удачи и до встречи на канале Star Labs (официальный канал SoftPortal.com)!