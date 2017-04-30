Тестирование режима Time Lapse в 4К на GoPro 5 Black, GoPro 4 Hero+, Xiaomi Yi 2

Всем привет! В этом тесте мы проверим как снимает Time Lapse в 4K…

Итак, приступим к определению победителя схватки между экшен камерами GoPro 5 Black, Xiaomi Yi 2 и GoPro 4 Silver.

Все камеры настроены абсолютно одинаково: разрешение 4К, 30 кадров в секунду, Wide формат, интервал 2 секунды, чувствительность по ISO – 6400. В этом вы можете убедиться лично если посмотрите на экран. Настройки GoPro 4, GoPro 5, Xiaomi Yi 2.

А сейчас посмотрим как снимали все 3 экшен камеры. Видео ничем не обрабатывалось.

Первоначально мы хотели показать как синхронно снимают все три камеры, но поняли, что в этом случае вам будет тяжело рассмотреть детали. Поэтому в сравнительном обзоре вы можете увидеть как снимает каждая камера в отдельности.

Как вы убедились лучше всех снимает камера GoPro 5 Black. Это очень хорошо заметно, если присмотреться в темное время суток на место натяжения тросов удерживающих мост.

Затем идёт GoPro 4 Silver и Xiaomi Yi 2.

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