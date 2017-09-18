Мини-обзор видеокарты ASUS GeForce GTX 1080 Ti TURBO
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Автор SoftPortal.com (Все статьи)
Опубликовано18.09.2017
Источник http://www.softportal.com
РазделМобильный придира
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В комментариях к предыдущим роликам канала Мобильный придира наши зрители просили сделать обзор видеокарты ASUS GeForce GTX 1080 Ti TURBO. Так что мы выполняем вашу заявку и протестируем карточку в 3DMark, а также проверим насколько хорошо она майнит Биткоины в NiceHash.

Прежде всего расскажем о комплектации видеокарты. Собственно рассказ будет очень коротким, так как комплект поставки топового графического ускорителя, который стоит $900 состоит лишь из небольшой брошюрки и диска с драйверами (которые уже наверняка устарели). Честно говоря, мы впервые встречаем такую откровенную нищебродскую комплектацию видеокарты стоимостью почти тысячу долларов. В коробке нет никаких переходников, дополнительных кабелей, никаких подарочных дисков с утилитами, бенчмарками или играми. Нет даже захудалой наклейки, которая погла бы гордо разместиться на системном блоке.

Посмотрев на официальном сайте ASUS разновидности видеокарт семейства GeForce GTX 1080 Ti, стало понятно, что версия TURBO - наиболее простая. Так что все становится на свои места. Хотя все равно обидно.

ASUS Turbo GTX 1080 Ti 11GB комплект поставки

Как бы то ни было, время перейти к тестированию. Мы нагружали эту карточку как могли, гоняли в самых разнообразных режимах, с самыми высокими настройками. И не смогли не только повесить компьютер, но и даже довести температуру видеокарты до каких-то критических величин. Некоторые результаты тестов нам показались несколько странными. Особенно нас озадачил факт не прохождения некоторых тестов, хотя никаких сбоев в работе карты либо всей системы в целом мы не заметили. Мы думаем, что проблема, скорее всего, в самом тесте или каких-то специфических его нстройках.

ASUS Turbo GTX 1080 Ti 11GB бенчмарк

Наша конкретная видеокарта в самом первом проведенном тесте 3DMark Time Spy Score показала результат в 8200 «попугаев», а при последующих его запусках он не превышал 7575 «попугаев», при чем когда одновременно проходил тест и шел захват видео с экрана, то тест либо проваливался, либо его результат был на 200-300 «попугаев» ниже. В любом случае, на момент создания данного обзора видеокарты семейства GeForce GTX 1080 Ti по данным сайта NotebookCheck стоят на первом месте в рейтинге ускорителей для настольных ПК. И это говорит о многом.

ASUS Turbo GTX 1080 Ti 11GB результат 3DMark

Что касается возможности майнить Биткоины на своем ПК во время перерывов в работе через NiceHash, то по результатам банчмарка и нашего пробного майнинга выходит приблизительно 60 MegaHash в секунду или около 2 долларов в день. Честно говоря, результат не впечатляет.

Собственно, это и все. Ставьте лайки, подписывайтесь на наши каналы на YouTube Мобильный придира и Star Labs, оставляйте комментарии к видео и пожелания что бы вы еще хотели видеть в наших обзорах.

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