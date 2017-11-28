Обзор производительности майнера BITMAIN AntMiner D3 - стоит ли покупать

Представляем вашему вниманию обзор аппарата для майнинга криптовалют BITMAIN AntMiner D3. Вы можете посмотреть его на ншем YouTube-канале Мобильный придира.

Это довольный мощный агрегат, который на середину августа 2017 года (а именно тогда он был заказан) обещал неплохой доход. Но, к огромному сожалению, на момент его поступления в наши «очумелые ручки» (конец ноября), сложность алгоритмов майнинга выросла в несколько раз.

Нам не удалось заказать AntMiner D3 напрямую у производителя, где он стоил «всего» 1540 долларов. Пришлось воспользоваться услугами посредника, которому пришлось заплатить 12200 злотых, что на тот момент составило почти 3500 долларов! Весь расчет был на то, что за то время, пока он приедет к нам, сложность алгоритмов возрастет не очень критично и он окупится за 3-4 месяца, после чего начнет приносить прибыль. Но все вышло немножечко не так.

Если посмотреть на график изменения сложности алгоритмов с августа по ноябрь, то покупка BITMAIN AntMiner D3 сейчас лишена всякого смысла. Безусловно, вы сможете «отбить» средства, вложенные в ее покупку, но это затянется на довольно долгий срок. Хотя, если учесть скорость возрастания в цене самих криптовалют, то время окупаемости данного асика может сократится.

Хватит о грустном, давайте рассмотрим сам аппарат. Майнер AntMiner D3 поставляется вместе с блоком питания на 1,6 кВт. Также имеется краткая инструкция.

Для подключения блока питания к манеру нужно один 6-пиновый разъем подключить к контроллеру, а остальные 9 разъемов — в соответствующие гнезда до характерного щелчка.

Прежде чем начать какую-то работу, вам нужно будет определить IP майнера. Мы использовали утилиту IP Reporter. Подключите майнер к локальной сети, Запустите IP Reporter на своем компьютере и нажмите на майнере кнопку IP Report. Через несколько секунд вы получите IP майнера.

Советуем сразу же обновить прошивку, скачав ее с официального сайта производителя. Обновление прошивки, как и вся настройка аппарата, осуществляется через веб-интерфейс системы управления. По-умолчанию логин и пароль для входа в систему управления — root/root.

В настройках можно указать адреса пулов. В описании к видео есть ссылки на пулы, а также на страницы с прошивкой BITMAIN AntMiner D3, статистику разных криптовалют, биржи и другие полезные линки.

Как вы знаете, криптовалют сейчас довольно много. И что именно лучше майнить, вы можете решать дл себя самостоятельно. Помочь в выборе вам может сайт whattomine.com. Просматривая статистику на данном ресурсе, вы сможете самостоятельно вносить поправки в адреса пулов. Некоторые пулы осуществляют это самостоятельно, подбирая к майнингу самые выгодные на текущий момент монеты.

Мы ребята ленивые и поэтому выбрали сервис от nicehash.com. Заодно можно просчитать ваш заработок при помощи данного майнера. Вводим затраты на электричество и получаем искомую сумму. И сразу же проливаем слезы по отданным деньгам. На конец ноября 2017 года майнер BITMAIN AntMiner D3 с учетом затрат на электроэнергию будет давать чистой прибыли примерно $2,5, хотя еще в конце октября эта цифра составляла $16. Есть одно утешение — те биткоины, которые вы намайните, будут дорожать. Так что не спешите продавать криптовалюту.

Помимо низкого заработка данный майнер огорчил нас и наличием аппаратных ошибок, о чем свидетельствуют данные на странице его состояния. По-умолчанию частота работы его процессора составляет 537 МГц. Чтобы избавиться от ошибок мы понизили частоту до 512 МГц. В каждом конкретном случае вы можете изменять этот параметр под ваш майнер. Кроме этого на появление ошибок влияет высокая температура в помещении.

После двух дней работы майнера можно получить днные о его реальной производительности и доходности. Можно попытаться разогнать частоту, установить его в охлаждаемом помещении (в серверной) и повысить прибыль.

А еще можно сравнить как майнят криптовалюту видеокарты, установленные в обычном системном блоке. Это пара ускорителей ASUS Mining-P106-6G и один Palit GeForce GTX 1060 6GB. Следует учесть, что когда кто-то работет за этим компьютером, то карта Palit не участвует в майнинге.

Итак, время подвести итоги. Самое главное - покупка майнера BITMAIN Antminer D3 на конец ноября 2017 года лишена всякого смысла. Но если вы уже оплатили его покупку, то не стоит сильно горевать. Просто не продавайте монеты, которые майните, а подождите когда они значительно подорожают. Как показывает опыт, криптовалюты поднимаются в цене с огромной скоростью.

Если вы еще не определились с покупкой майнера, то мы советуем вам выбирать модель с возможностью майнить разные монеты при меньшем потреблении электроэнергии. И постарайтесь быть в первой волне покупателей, которая снимает все сливки при выходе нового асика на рынок. Дальше сложность алгоритмов снова возрастает и актуальность мощной новинки стремительно падает.

Мы желаем всем удачного майнинга и всего хорошего! И напоминаем, что наш канал Мобильный придира ждет ваших подписок. Кроме этого, интересные ролики можно посмотреть на других наших YouTube-каналах: Star Labs и €вро Бродяги.