Микрофон RODE Reporter и радиосистема RODELink Newsshooter KIT для профессионалов и не только
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Автор SoftPortal.com (Все статьи)
Опубликовано28.01.2018
Источник http://www.softportal.com
РазделМобильный придира
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Сегодня ка нашем YouTube-канале «Мобильный придира» появился обзор двух интереснейших гаджетов — это всенаправленный микрофон RODE Reporter и цифровая радиосистема RODELink Newsshooter KIT. Такие девайсы будут интересны всем, кто занимается съмкой видео, записью разнообразных репортажей, влогеров и так далее.

Начнем с микрофона. Он упакован в строгую коробку из очень плотного картона. На упаковке сразу же бросается в глаза отметка о 10-летней гарантии (!!!). Кроме этого указано, что девайс защищен от воздействия неблагоприятных погодных условий. После вскрытия упаковки внутри кроме самого микрофона мы нашли гарантийный талон, удобный непромокаемый чехол на молнии с мягкой подкладкой внутри, тряпочку для протирки.

RОDE Reporter

Микрофон RODE Reporter выполнен из черного анодированного алюминия, он очень удобно лежит в руке. Всенаправленный динамический капсюль имеет частотные характеристики, которые оптимально подобраны для воспроизведения реалистичного голоса, благодаря чему его разборчивость, четкость и ясность будут идеальны практически в любых условиях.

RОDE Reporter

Инновационная многослойная защитная сетка с внутренним фильтром предохраняет микрофон от шумов окружающей среды, соответственно нет необходимости в громоздких поролоновых ветрозащитах. Капсюль установлен внутри демфирующей прокладки, благодаря которой помехи от рукоятки не передаются на капсюль, а также защищает его при случайных падениях. Подключается микрофон через разъем стандарта XLR.

Теперь перейдем к распаковке беспроводного комплекта RODELink Newsshooter. Под одной супер-обложкой спрятались две отдельные коробки. В одной из них лежит RX-CAM - накамерный приемник радиосигнала. А в другой - радиопередатчик аудиосигнала TX-XLR, который подключается к микрофону.

Rode RODElink newsshooter Kit

Стоит отметить такую особенность данного комплекта. Он передает данные на частоте 2,4 ГГц. Чем это удобно? А вот чем. Допустим, вы приехали в какую-то страну и начинаете съемки. И тут вы узнаете, что для использования беспроводного оборудования вам необходимо получить разрешение. И далеко не факт, что вы сможете это разрешение получить. Но на частоте 2,4 ГГц работает большинство оборудования сетей Wi-Fi, а все они во всем мире разрешены и не требуют дополнительной сертификации и каких-то дополнительных разрешений. К тому же RODELink передает сигнал в цифровом виде с ключом шифрования 128 bit. А кроме того, он сертифицирован по стандарту aptX, что означает поддержку передачу беспроводного аудиосигнала с высочайшим качеством.

Что касается комплекта поставки, то в коробке с приемником RX-CAM находится сам ресивер, 3,5-мм кабель для подключения к камере и запасное зажимное кольцо. На одной стороне кабель имеет дополнительное кольцо фиксации к ресиверу, что предотвратит случайное его выпадение.

RODELink RX-CAM

Выполнено все очень качественно и надежно. С левой стороны имеется линейный выход и разъем micro USB для подключения внешнего источника питания. На тыльной стороне находится OLED-дисплей, пара кнопок управления и большая кнопка включения приемника. На нижней стороне помимо крепления в башмак камеры есть кнопка, нажатие на которую дает возможность открыть отсек для установки двух батареек формата АА. Там же скрыт переключатель-аттенюатор для ослабления сигнала микрофона на 10 либо 20 дБ и красная кнопка сопряжения ресивера с передатчиком.

RODE RODELink RX-CAM

В коробке с передатчиком TX-XLR мы обнаружили комплект уплотнительных колец, специальный защитный чехол с клипсой для пояса, а также какой-то брендированный ключ в виде шпильки. Четно говоря, его назначение осталось для нас загадкой.

Сразу обращает на себя внимание качество сборки передатчика и использованные материалы. Он состоит из алюминиевого сплава, прочного пластика и плотной резины. Сверху расположен разъем XLR для подключения микрофона. Рядом расположилось 3,5-мм гнездо для подключения дополнительного микрофона-петлицы, так называемый TRS-разъем. Он снабжен резьбой для надежного крепления штекера в гнезде.

Rode RODElink TX-XLR

На одной из боковых сторон передатчика расположилось гнездо 3,5 мм для подключения наушников для мониторинга. Рядом находится порт micro USB для внешнего питания. На другой стороне имеется небольшой OLED-дисплей, а под ним сдвигающаяся крышка, которая скрывает органы управления — несколько кнопок. Нажав на специальный рычажок внизу корпуса, мы может снять отсек для батарей. Передатчик RODELink TX-XLR позволяет использовать для питания две батареи формата АА, устанавливаемые в этот отсек, либо мощные аккумуляторы формата Sony NP-F. В последнем случае мы не теряем в мобильности, но получаем заметный прирост автономной работы.

RODE Reporter и RODE RODELink Newsshooter KIT

Подробные техничекие характристики микрофона RODE Reporter и набора для беспроводной передачи аудиосигнала RODELink можно найти на сайте производителя. Ссылки на страницы этих продуктов вы найдете конце статьи.

Ну что ж, перейдем к подключению, настройке и испытанию нашей радиосистемы Newsshooter KIT. После установки элементов питания в передатчик можно приступить к его настройке. При помощи кнопок управления можно выбрать нужный вам источник сигнала — основной XLR либо дополнительный TRS, включить/выключить фантомное питание, настроить чувствительность, а также уровень выхода на наушники, если они используются. При этом кнопка питания отвечает за переход между отдельными настройками, а кнопки со стрелками влево-вправо дают возможность выбирать нужное вам значение того или иного параметра.

RODE RODELink сопряжение

Для согласования приемника и передатчика нужно на передатчике зажать две кнопки со стрелками, появится мигающая буква «P», после этого на ресивере нужно нажать на красную кнопку сопряжения — на дисплее будет мигать номер текущего канала. Для последовательного перебора каналов нажимайте кнопку «CH» на приемнике. После выбора нужного вам номера канала снова одновременно зажмите две боковые кнопки на передатчике. Вот и все, сопряжение беспроводного комплекта произведено.

Мы будем тестировать микрофон RODE Reporter и комплект RODELink в паре с цифровой зеркальной камерой Canon 5D Mark III. Установка приемника на камеру и подключение к микрофонному разъему фотоаппарата занимает пару минут. Точно так же легко и непринужденно подключается передатчик к микрофону. На фотокамере выбирется режим звука в ручном режиме, выставляется уровень сигнала так, чтобы он доходил до отметки «0», но не зашкаливал.

RODE RODELink RX-CAM на камере

Во время работы на дисплее приемника отображается номер текущего канала, уровень сигнала и уровень заряда батарей как в приемнике, так и в передатчике. Если во время съемки вам нужно будет на какое-то время отключить запись звука, для этого достаточно нажать на кнопку с иконкой перечеркнутого динамика. Повторное нажатие вернет звук назад.

Во время полевых тестов мы убедились как в качественной передаче звука микрофоном RODE Reporter, так и в стабильной работе комплекта RODELink Newsshooter KIT. Как вы сами можете убедиться, посмотрев видео-обзор, дальность работы комплекта действительно составляет примерно 100 метров.

RODE Reporter и RODE RODELink Newsshooter KIT на камере Canon 5D Mark III

Мы категорически рекомендуем к использованию как микрофон, так и беспроводной комплект. RODELink вы сможете использовать как с обычными проводными микрофонами, так и с микрофонами-петлицами, а также с микрофонами-пушками. Использование цифровой передачи данных на частоте 2,4 ГГц делает его надежным инструментом во время съемок даже на значительном расстоянии от камеры. А наличие нескольких вариантов питания позволяет не беспокоиться о том, что питание пропадет в самый неподходящий момент. Немаловажным фактором является и надежность всех компонентов, защищенность от внешних воздействий.

Все, кто интересуется разнообразными современными гаджетами, начиная от дронов или экшн-камер и заканчивая фермами для майнинга криптовалют или системами для съемки видео под водой, могут подписаться на наш канал «Мобильный придира» на YouTube. Кроме этого, у нас имеются другие не менее интересные каналы - «Star Labs» и «€вро Бродяги».

Для тех, кому интересны подробные технические характеристики гаджетов, которые были подвергнуты безжалостному обзору, мы даем ссылки на страницы на официальном сайте производителя:

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