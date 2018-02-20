Квадрокоптер DJI Mavic Pro Combo и все, все, все...

Вас приветствует YouTube-канал Мобильный придира. В этом выпуске вашему вниманию представляется распаковка квадрокоптера DJI Mavic Pro, который мы заказали в максимально возможной комплектации. Но это еще не все — вместе с коптером было заказано множество разнообразных аксессуаров, предназначенных именно для данной модели.

Безусловно, распаковку мы начнем с самого Mavic Pro. В довольно большой коробке конечно же мы обнаружили самого красавца-квадрокоптера и сумку для его переноски, которая очень похожа на сумки для фотокамер. Она выполнена из качественного кожзаменителя, по бокам имеются удобные растягивающиеся кармашки.

Квадрокоптер поставляется в сложенном, походном, состоянии. Основная камера прикрыта специальным полукруглым пластиковым колпаком. Его можно снять и надевать во время съемки при неблагоприятных погодных условиях. Внизу на корпусе имеются два датчика-сонара и две дополнительные камеры. Такие же две вспомогательные камеры расположились и спереди. При перевозке квадрокоптера колпак основной камеры можно прикрывать специальным резиновым чехлом, чтобы он не поцарапался.

На квадрокоптере установлен один аккумулятор, а еще два мы нашли в коробке. К специальной зарядной станции, которая идет в комплекте, можно подключить сразу до четырех таких аккумуляторов. Правда, заряжаются они от станции не одновременно, а последовательно. То есть сначала полностью заряжается один, затем он автоматически отключается и начинает заряжаться следующий, затем другой и так далее. Параметры у батарей следующие: напряжение - 11.4 В, емкость — 3830 мАч.

Внутри сумочки для переноски мы нашли множество бумажных документов, включая инструкции по управлению квадрокоптером, ремень для переноски сумки на плече, кабель питания для зарядного устройства (в нашем случае вилка британского стандарта), три кабеля для подключения смартфона к пульту управления. Кроме этого в сумке лежало зарядное устройство для зарядки одного аккумулятора, от которого можно подзаряжать и любой гаджет через стандартный USB-разъем. Дополнительно в комплекте поставки есть зарядное устройство, работающее от прикуривателя автомобиля. Кабель USB – microUSB тоже не будет лишним.

Пульт дистанционного управления квадрокоптером очень удобный и продуманный до мелочей. Например, на джойстиках сделана насечка в виде коронок чтобы пальцы не соскальзывали. Раскрывающиеся держатели для установки смартфона снабжены резиновыми прокладками для более надежного и аккуратного крепления гаджета. Коннектор для подключения кабеля скользит вдоль одного из держателей, что дает возможность подключить практически любой смартфон. На пульте управления есть стандартный USB-разъем, через который пульт можно синхронизировать с различными устройствами.

Кроме всего перечисленного в нашей комплектации шел интересный переходник, с одной стороны которого имеется разъем для подключения к аккумулятору квадрокоптера, а с другой — пара стандартный портов USB. С его помощью вы можете в полевых условиях подзарядить от аккумулятора пульт управления, смартфон, планшет или еще какой-то девайс, превратив аккумулятор в своеобразный павер-банк. Чтобы перевести батарею квадракоптера в такой режим нужно сделать одно короткое нажатие, а затем одно длинное. Для отключения питания повторите те же действия.

В боковом отделении сумки мы нашли два полных комплекта лопастей. Их установка на квадрокоптер не составляет никакого труда. На каждом винте есть цветное обозначение, а также нанесены метки направления их установки. Чтобы привести наш летательный аппарат в рабочее состояние, сначала разводим в стороны верхние лучи, а нижние лучи поднимаем вверх.

В теперь рассмотрим аксессуары, которые мы заказывали отдельно.

Во-первых, нужно рассказать о защите для винтов. Не секрет, что довольно часто, особенно у начинающих пилотов, квадрокоптеры натыкаются на различные препятствия. При этом повреждаются лопасти винтов. Да и травмироваться ими тоже можно. Мы заказали специальную защиту, которая представляет собой довольно крупные пластиковые дуги, устанавливаемые попарно. Одна пара соединения шарниром, что добавляет жесткости и надежности всей конструкции. Для того чтобы ничего не перепутать при установке, имеется маркировка — LF (левый передний двигатель), LD (левый задний), RF и RB. Защита устанавливается снизу. Предварительно нужно открыть специальные замки на защите, а после установки закрыть замки на лучах квадрокоптера. Все держится очень надежно.

Еще мы заказали фирменные ножки-шасси. Две ножки надеваются на имеющиеся стандартные «ноги» коптера, а третья пристегивается к его корпусу ближе к задней части.

Для тех, кто хочет получать качественную картинку без засветок при съемке с квадрокоптера, нелишним будет такой аксессуар, как специальная бленда. Она легко и в тоже время надежно устанавливается на корпус квадрокоптера.

Еще для улучшения видео мы приобрели набор светофильтров — один поляризационный фильтр (CP) и два нейтральных (ND8 и ND16). «Полярик» помогает увеличить контрастность и насыщенность при одновременном снижении бликов вокруг отражающих поверхностей. Фильтр ND8 увеличивает выдержку на 3 стопа и используется, чтобы помочь смягчить или сгладить видео и придать более кинематографический вид. Нейтральный фильтр ND16 дает дополнительные 4 стопа и его лучше всего использовать при съемке в ярких, солнечных погодных условиях.

Еще интересный аксессуар – это посадочная площадка. В комплект входит четыре пластиковых колышка для крепления площадки к земле, светоотражающие наклейки и сама площадка, которая выполнена их плотной синтетической ткани. Они двусторонняя. Одна сторона ярко-оранжевая с белым рисунком, а другая — черная с оранжевым рисунком.

Защитный козырек для пульта управления позволит более комфортно работать с ним в яркую солнечную погоду. Он складывается и фиксируется при помощи липучек, после чего надевается на пульт управления, при чем антенны пульта используются в качестве направляющих для специальных пазов на козырьке. Половина верхней грани может откидываться, фиксируясь магнитом, и отрывает полный обзор к встроенному экрану пульта. В закрытом состоянии козырек хорошо закрывает экран смартфона от прямых и боковых солнечных лучей, повышая его читаемость в любых условиях.

Кроме этого, мы отдельно заказали комплект обновленных винтов, которые используются в квадрокоптере DJI Mavic Pro Platinum. Они отличаются пониженным шумом. Это достигается за счет немного другой геометрии лопастей.

По заявлению производителя, Mavic Pro может летать на расстоянии до 7 км от пульта управления. Это отличный результат, но мы хотели улучшить его и сделать сигнал более надежным и стабильным. Для этого был заказан специальный экран для антенн, усиливающий приемo-передающий сигнал. Это две пластиковые дуги, на которые с внутренней стороны наклеена металлическая фольга. Надевается она прямо на антенны. Будьте внимательны, снимая этот аксессуар — он очень плотно сидит и мы поцарапали покрытие антенн, снимая его. Насколько будет полезен это усилитель, покажет только практика и полевые тесты.

И последний аксессуар — это дополнительный свет, который будет полезен в условиях съемки с низкой освещенностью. В комплект входят две круглые ножки, и заднее шасси, которое очень похоже на то, что у нас уже есть, но со специальными креплениями по бокам.

В эти крепления устанавливаются два небольших, но довольно мощных фонарика. Фонари работают от обычных батареек или аккумуляторов формата ААА. Угол наклона каждого фонаря можно регулировать отдельно. Светят они довольно ярко и обеспечат неплохую подсветку в ночное время суток.

На этом пока что все. Мы отправляемся на проведение полевых испытаний нашего коптера DJI Mavic Pro. Обзор с результатами тестовых полетов обязательно будет выложен в ближайшее время. Следите за нашими анонсами. Для того, чтобы не пропустить интересные обзоры на канале Мобильный придира, не стесняйтесь оформить на него подписку. Кроме этого мы советуем также подписаться на другие наши YouTube-каналы: €воро Бродяги и Star Labs.