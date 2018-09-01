10 самых страшных (жутких) игр
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Автор SoftPortal.com (Все статьи)
Опубликовано01.09.2018
Источник http://www.softportal.com
РазделИгры
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Если вы любите пощекотать себе нервишки с помощью компьютерных игр, то наш ТОП 10 самых страшных игр именно для вас!

Call of Cthulhu: The Official Video Game

Эта игра была создана по мотивам произведений Говарда Лавкраврата. Действие игры разворачивается в 1920-х годах. Эдвард Пирс, в прошлом участвовавший в войне, занимается расследованием преступлений. Он является довольно опытным частным сыщиком.

Call of Cthulhu: The Official Video Game

Эдвард берется расследовать загадочное убийство семьи Хокинз Для этого ему приходится отправиться на остров Даркуотер, окутанный зловещей таинственностью.

Penumbra: Overture

Филипп Лафреск в поисках исчезнувшего отца отправляется в Гренландию, где находит заброшенную шахту. Персонаж спускается в нее и лестница обламывается. Продвигаясь по шахтам в поисках выхода Филипп находит рацию. С ее помощью он общается с рыжим, человеком, который уже долгое время находится в ловушке шахты.

Penumbra: Overture

В тоннелях обитают странные существа, которые пытаются напасть на Филиппа. Он узнает, что когда-то в этой шахте исследовали аномальные явления и старается во всем разобраться.

Alan Wake

Писатель Алан Вейк вместе с женой приезжает в небольшой городок Брайт-Фоллс. Вскоре супруга Алана исчезает и он отправляется на ее поиски. Выясняется, что по ночам в Брайт-Фоллсе и его окрестностях появляется мистическое существо.

Alan Wake

Алан находит страницы, которые являются частями романа. Персонаж выясняет, что сам написал это произведение, но почему-то забыл, а сюжет книги начал подчинять реальность.

Amnesia: The Dark Descent

Молодой археолог Даниэль приходит в себя в старинном замке. Парень совершенно ничего не помнит о своем прошлом. Вскоре он находит записку, которую написал сам для себя. Оказывается, парень выпил эликсир амнезии чтобы забыть тяжелые воспоминания.

Amnesia: The Dark Descent

В записке Даниэль просит самого себя спуститься в глубины замка и убить персонажа по имени Александр Бренненбургский. Даниэль пытается во всем разобраться, но находиться в замке опасно – в нем обитает Тень, оживший кошмар.

Slender: The Arrival

Девушка по имени Лорен пытается выяснить что произошло с ее подругой Кейт. Поиски приводят ее к Слендермену, безликому существу огромного роста, напоминающего худощавого мужчину со щупальцами. Игрок наблюдает за происходящим через видеокамеру.

Slender: The Arrival

Лорен может защищаться от преследующего ее Слендермена только с помощью фонарика.

Siren: Blood Curse

Группа журналистов отправляется в деревню Хануда, затерянную в горах. Они уверены, что там давным-давно никто не живёт. Известно, что когда-то в деревне устраивали человеческие жертвоприношения. Начав ночью съемки, журналисты обнаруживают, что деревня вовсе не безлюдна и человеческие жертвоприношения в Хануде не только прошлое, а и жуткое настоящее.

Siren: Blood Curse

Кромешная тьма окутывает деревню, а на ее улицах появляются толпы нежити, с которыми персонажам придется бороться. А попутно игроку предстоит выяснить что же случилось в Хануде.

Project Zero II: Crimson Butterfly

Мио и Маю – сестры-близнецы. Они оказываются в деревне, погруженной в мистический туман. Поселение кажется безлюдным, но только на первый взгляд. Мио и Маю узнают, что деревню населяют привидения.

Project Zero II: Crimson Butterfly

Неудавшаяся ритуальная церемония заточила души призраков в мире людей. Время в деревне искажено и день ритуала постоянно повторяется. В общем, «День сурка» с уклоном в мистику и ужасы.

Resident Evil 7: Biohazard

Мужчина по имени Итан отправляется на поиски пропавшей жены. Он оказывается в заброшенном особняке. Итану нужно исследовать особняк и находить тайники, а также разгадывать разнообразные головоломки и сражаться с нападающими на него монстрами.

Resident Evil 7: Biohazard

Silent Hill 2

Джеймс Сандерленд получает письмо, написанное его умершей женой. В нем содержится приглашение в курортный городок Сайлент Хилл. Джеймс отправляется туда, в окутанный туманом заброшенный город, не подозревая, что его населяют жуткие существа.

Silent Hill 2

Outlast

Журналист Майлз отправляется в заброшенную психиатрическую больницу.  Пробравшись внутрь здания, персонаж видит ужасные вещи. Майлз понимает, что в больнице произошло множество убийств и ее населяют необычные зловещие существа. Практически все ни пытаются напасть на персонажа и Майлзу приходится убегать и прятаться от них.

Outlast

У журналиста есть только блокнот и видеокамера. Последняя позволяет передвигаться в темноте, но довольно быстро разряжется. По этой причине Майлзу приходится постоянно искать новые батарейки.

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