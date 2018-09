10 самых страшных (жутких) игр Текст статьи Распечатать Отзывы (0) Автор SoftPortal.com (Все статьи) Опубликовано 01.09.2018 Источник http://www.softportal.com Раздел Игры Просмотров 47 Оцените статью! Рейтинг статьи - 5.00 из 5

1

2

3

4

5 Если вы любите пощекотать себе нервишки с помощью компьютерных игр, то наш ТОП 10 самых страшных игр именно для вас! Call of Cthulhu: The Official Video Game Эта игра была создана по мотивам произведений Говарда Лавкраврата. Действие игры разворачивается в 1920-х годах. Эдвард Пирс, в прошлом участвовавший в войне, занимается расследованием преступлений. Он является довольно опытным частным сыщиком. Эдвард берется расследовать загадочное убийство семьи Хокинз Для этого ему приходится отправиться на остров Даркуотер, окутанный зловещей таинственностью. Penumbra: Overture Филипп Лафреск в поисках исчезнувшего отца отправляется в Гренландию, где находит заброшенную шахту. Персонаж спускается в нее и лестница обламывается. Продвигаясь по шахтам в поисках выхода Филипп находит рацию. С ее помощью он общается с рыжим, человеком, который уже долгое время находится в ловушке шахты. В тоннелях обитают странные существа, которые пытаются напасть на Филиппа. Он узнает, что когда-то в этой шахте исследовали аномальные явления и старается во всем разобраться. Alan Wake Писатель Алан Вейк вместе с женой приезжает в небольшой городок Брайт-Фоллс. Вскоре супруга Алана исчезает и он отправляется на ее поиски. Выясняется, что по ночам в Брайт-Фоллсе и его окрестностях появляется мистическое существо. Алан находит страницы, которые являются частями романа. Персонаж выясняет, что сам написал это произведение, но почему-то забыл, а сюжет книги начал подчинять реальность. Amnesia: The Dark Descent Молодой археолог Даниэль приходит в себя в старинном замке. Парень совершенно ничего не помнит о своем прошлом. Вскоре он находит записку, которую написал сам для себя. Оказывается, парень выпил эликсир амнезии чтобы забыть тяжелые воспоминания. В записке Даниэль просит самого себя спуститься в глубины замка и убить персонажа по имени Александр Бренненбургский. Даниэль пытается во всем разобраться, но находиться в замке опасно – в нем обитает Тень, оживший кошмар. Slender: The Arrival Девушка по имени Лорен пытается выяснить что произошло с ее подругой Кейт. Поиски приводят ее к Слендермену, безликому существу огромного роста, напоминающего худощавого мужчину со щупальцами. Игрок наблюдает за происходящим через видеокамеру. Лорен может защищаться от преследующего ее Слендермена только с помощью фонарика. Siren: Blood Curse Группа журналистов отправляется в деревню Хануда, затерянную в горах. Они уверены, что там давным-давно никто не живёт. Известно, что когда-то в деревне устраивали человеческие жертвоприношения. Начав ночью съемки, журналисты обнаруживают, что деревня вовсе не безлюдна и человеческие жертвоприношения в Хануде не только прошлое, а и жуткое настоящее. Кромешная тьма окутывает деревню, а на ее улицах появляются толпы нежити, с которыми персонажам придется бороться. А попутно игроку предстоит выяснить что же случилось в Хануде. Project Zero II: Crimson Butterfly Мио и Маю – сестры-близнецы. Они оказываются в деревне, погруженной в мистический туман. Поселение кажется безлюдным, но только на первый взгляд. Мио и Маю узнают, что деревню населяют привидения. Неудавшаяся ритуальная церемония заточила души призраков в мире людей. Время в деревне искажено и день ритуала постоянно повторяется. В общем, «День сурка» с уклоном в мистику и ужасы. Resident Evil 7: Biohazard Мужчина по имени Итан отправляется на поиски пропавшей жены. Он оказывается в заброшенном особняке. Итану нужно исследовать особняк и находить тайники, а также разгадывать разнообразные головоломки и сражаться с нападающими на него монстрами. Silent Hill 2 Джеймс Сандерленд получает письмо, написанное его умершей женой. В нем содержится приглашение в курортный городок Сайлент Хилл. Джеймс отправляется туда, в окутанный туманом заброшенный город, не подозревая, что его населяют жуткие существа. Outlast Журналист Майлз отправляется в заброшенную психиатрическую больницу. Пробравшись внутрь здания, персонаж видит ужасные вещи. Майлз понимает, что в больнице произошло множество убийств и ее населяют необычные зловещие существа. Практически все ни пытаются напасть на персонажа и Майлзу приходится убегать и прятаться от них. У журналиста есть только блокнот и видеокамера. Последняя позволяет передвигаться в темноте, но довольно быстро разряжется. По этой причине Майлзу приходится постоянно искать новые батарейки. Ставьте лайки этому видео-обзору на нашем YouTube-канале Star Labs, подписывайтесь на обновления. Там постоянно публикуются не менее интересные видео и регулярно появляются новые рубрики. И не забывайте, что у нас есть и другие, интересные каналы: SoftPortal TV

€вро Бродяги

Мобильный придира Наш Телеграм: https://t.me/softportalcom Мы в ВК: https://vk.com/softportalcom Мы в Facebook https://facebook.com/softportalcom Отзывы о статье 10 самых страшных (жутких) игр Admin Отзывов о статье "10 самых страшных (жутких) игр" пока нет, можете добавить... Смотреть все отзывы (0) / Добавить отзыв