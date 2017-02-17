AeroWeather - программа позволяет получить информацию о текущей и будущей погоде в выбранных аэропортах Мира. Это поможет вам правильно спланировать маршрут и время полета, чтобы не застревать в аэропортах в ожидании разрешения на посадку/регистрацию.
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes. В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app