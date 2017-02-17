AeroWeather для iOS

AeroWeather 1.6.9 для iPhone, iPad, iPod

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Описание AeroWeather 1.6.9 для iPhone, iPad, iPodОписание   Скачать AeroWeather 1.6.9 для iPhone, iPad, iPodСКАЧАТЬ (12.3 Мб) Скриншоты AeroWeather 1.6.9 для iPhone, iPad, iPodСкриншоты (6)   Статистика AeroWeather 1.6.9 для iPhone, iPad, iPodСтатистика   Отзывы о AeroWeather 1.6.9 для iPhone, iPad, iPodОтзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 1
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AeroWeather - программа позволяет получить информацию о текущей и будущей погоде в выбранных аэропортах Мира. Это поможет вам правильно спланировать маршрут и время полета, чтобы не застревать в аэропортах в ожидании разрешения на посадку/регистрацию.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты AeroWeather:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 3.x, iOS 4.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 486
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПогода

Отзывы о программе AeroWeather

Admin

Отзывов о программе AeroWeather 1.6.9 для iPhone, iPad, iPod пока нет, можете добавить...

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