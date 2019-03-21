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The Weather Channel для iOS

The Weather Channel 10.6 для iPhone, iPad, iPod

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Описание The Weather Channel 10.6 для iPhone, iPad, iPodОписание   Скачать The Weather Channel 10.6 для iPhone, iPad, iPodСКАЧАТЬ (209.48 Мб) Скриншоты The Weather Channel 10.6 для iPhone, iPad, iPodСкриншоты (4)   Статистика The Weather Channel 10.6 для iPhone, iPad, iPodСтатистика   Отзывы о The Weather Channel 10.6 для iPhone, iPad, iPodОтзывы (0)  
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The Weather Channel - программа выдает максимально подробную информацию о погодных условиях в месте вашего нахождения. На карте будет отмечено Ваше местонахождение и обозначены погодные условия, перемещения атмосферных фронтов и т.п. Выдается информация о температуре, осадках, скорости и силе ветра, наличие туманов и многое другое.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

The Weather Channel
The Weather Channel
The Weather Channel
The Weather Channel
Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 4.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 2 696
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПогода
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Отзывы о программе The Weather Channel

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