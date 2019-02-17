NOAA Radar 3.20 для iOS NOAA Radar - целая метеостанция на вашем iPhone. Интерактивная карта поможет вам следить за прогнозом дождя, детальные погодные данные дадут полную информацию о AeroWeather 2.4.2 для iPhone, iPad, iPod AeroWeather - программа позволяет получить информацию о текущей и будущей погоде в выбранных аэропортах Мира. Это поможет вам правильно спланировать маршрут и время AccuWeather.com 11.9.1 для iPhone, iPad, iPod AccuWeather.com - показывает погоду для любого города Мира. Выдает информацию о направлении ветра, давлении, температуре, влажности, видимости как в течении дня так