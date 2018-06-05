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Dog Whistler для iOS

Dog Whistler 3.10.0 для iPhone, iPad, iPod

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Описание Dog Whistler 3.10.0 для iPhone, iPad, iPodОписание   Скачать Dog Whistler 3.10.0 для iPhone, iPad, iPodСКАЧАТЬ (32.29 Мб) Скриншоты Dog Whistler 3.10.0 для iPhone, iPad, iPodСкриншоты (3)   Статистика Dog Whistler 3.10.0 для iPhone, iPad, iPodСтатистика   Отзывы о Dog Whistler 3.10.0 для iPhone, iPad, iPodОтзывы (1)  Видеоролик к программе Dog Whistler 3.10.0 для iPhone, iPad, iPodВидеоролик  
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3.40 из 5, всего оценок - 5
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Dog Whistler - свисток для собак, который издает сигнал на частоте, которую могут слышать только собаки и маленькие дети. Частоту звука можно менять. С помощью этого свистка можно обучить собаку различным трюкам. Можете использовать как предустановленные частоты, за которые отвечают косточки внизу экрана, так и свои собственные по выбору. Пробуйте.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Dog Whistler:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 3.x, iOS 4.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 3 096
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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Отзывы о программе Dog Whistler

динара про Dog Whistler 3.8.1 для iPhone, iPad, iPod [06-11-2012]

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