Shazam 11.9.2 для iPhone, iPad Shazam - отличное приложение для определения звучащей музыки или показываемой телепередачи Dog Whistler 3.9.11 для iPhone, iPad, iPod Dog Whistler - свисток для собак, который издает сигнал на частоте, которую могут слышать только собаки и маленькие дети. Частоту звука можно менять. С помощью этого Screecher 1.4 для iPad, iPhone, iPod Screecher - программа позволяет издавать аудио сигнал на выбранной вами частоте, даже на той, которую человек слышать не может

Musixmatch 7.1.0 для iPhone, iPad Musixmatch - крупнейший в мире каталог песен со словами, позволяющий наслаждаться любимой музыкой вместе с синхронизированным текстом iBaton Lite 1.0 для iPhone, iPad, iPod iBaton Lite - представьте, что епред вами ударная установка (барабаны + тарелки по бокам), а iPhone это барабанная палочка. Взмахивая сверху вниз, из стороны в SoundHound 8.7 для iPad, iPhone SoundHound - программа, позволяющая определить название песни, ее исполнителя по части воспроизводимого фрагмента аудио файла. Достаточно поднести микрофон смартфона