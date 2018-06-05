Shazam 11.9.2 для iPhone, iPad
Shazam - отличное приложение для определения звучащей музыки или показываемой телепередачи
Dog Whistler 3.9.11 для iPhone, iPad, iPod
Dog Whistler - свисток для собак, который издает сигнал на частоте, которую могут слышать только собаки и маленькие дети. Частоту звука можно менять. С помощью этого
Screecher 1.4 для iPad, iPhone, iPod
Screecher - программа позволяет издавать аудио сигнал на выбранной вами частоте, даже на той, которую человек слышать не может
Musixmatch 7.1.0 для iPhone, iPad
Musixmatch - крупнейший в мире каталог песен со словами, позволяющий наслаждаться любимой музыкой вместе с синхронизированным текстом
iBaton Lite 1.0 для iPhone, iPad, iPod
iBaton Lite - представьте, что епред вами ударная установка (барабаны + тарелки по бокам), а iPhone это барабанная палочка. Взмахивая сверху вниз, из стороны в
SoundHound 8.7 для iPad, iPhone
SoundHound - программа, позволяющая определить название песни, ее исполнителя по части воспроизводимого фрагмента аудио файла. Достаточно поднести микрофон смартфона